وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تستهدف تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاع حوزة

و أبرز البيان الذي اوردته وكالة الانباء الصحراوية (وأص),أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي, استهدفت تخندقات جنود الاحتلال بمنطقة لكليتة بقطاع حوزة.
و كانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي, قد ركزت هجماتها امس الاربعاء مستهدفة مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاع حوزة وبمناطق شمال ديرت واحريشة ديرت وأكرارة الفرسيك وروس السبطي.
و تتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار, يضيف البيان.