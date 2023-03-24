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وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تستهدف تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاع حوزة

  أدرج يـوم : الجمعة, 24 مارس 2023 09:19     الفئـة : دولــي
وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تستهدف تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاع حوزة

بئر لحلو (الأراضي المحررة) - استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاع حوزة، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، حسب ما أفاد به البيان العسكري رقم 753 الصادر يوم الخميس عن وزارة الدفاع الصحراوية.

و أبرز البيان الذي اوردته وكالة الانباء الصحراوية (وأص),أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي, استهدفت تخندقات جنود الاحتلال بمنطقة لكليتة بقطاع حوزة.

و كانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي, قد ركزت هجماتها امس الاربعاء مستهدفة مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاع حوزة وبمناطق شمال ديرت واحريشة ديرت وأكرارة الفرسيك وروس السبطي.

و تتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار, يضيف البيان.

آخر تعديل على الجمعة, 24 مارس 2023 09:26
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وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تستهدف تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاع حوزة
  أدرج يـوم : الجمعة, 24 مارس 2023 09:19     الفئـة : دولــي   شارك

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