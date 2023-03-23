الجبهة المغربية لدعم فلسطين تدعو ل"يوم غضب" ضد جرائم الاحتلال الصهيوني

ودعت الجبهة، في بيان لها، فروعها والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية المشكلة لها، وعموم الهيئات والجمعيات المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني ونساء ورجال التعليم بمختلف المؤسسات التعليمية، إلى إحياء يوم الأرض، من خلال تنظيم وقفات أو أشكال نضالية فنية ورياضية وتربوية وثقافية، وفعاليات متنوعة، تعبر عن غضب الشعب المغربي ضد جرائم الاحتلال المتواصلة.
وأعلنت الجبهة، في بيانها، عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مبنى البرلمان بالعاصمة المغربية الرباط، مساء الخميس 30 مارس، داعية إلى المشاركة المكثفة فيها.
كما دعت إلى تنظيم فعاليات لتأكيد استمرار النضال حتى إسقاط التطبيع وكل ما ترتب عليه، وللتعبير عن التضامن المستمر مع أسرى وأسيرات الشعب الفلسطيني في نضاله التحرري، من أجل استعادة كامل حقوقه الثابتة والمشروعة، ودحر المشروع الصهيوني في المنطقة.
وانتقدت الجبهة عملية التطبيع الصهيوني-المغربي التي شملت كافة المجالات، السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والفلاحية والفنية والرياضية والأمنية والمخابراتية، منددة بـ"الصمت والتواطؤ المفضوح للمنتظم الدولي المستمرين منذ النكبة وإلى يومنا هذا، في ظل ارتكاب الكيان الصهيوني لكل أنواع الفظاعات والجرائم، المدانة والمجرمة دوليا، من قتل واغتيال وهدم للمساكن ومصادرة للأراضي وتدنيس للمقدسات الإسلامية والمسيحية، واقتحام المسجد الأقصى، والإمعان في التنكيل بالأسيرات والأسرى".
وقال المنسق الوطني للجبهة، جمال العسري أن الفعاليات التي أعلنت الجبهة عن تنظيمها تروم، فضلا عن إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بعث رسالة إلى الدولة المغربية بتوقيف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وبأن التطبيع خطيئة، وأن الوقت مازال أمامها للتراجع عن الاتفاقات التي وقعتها خاصة
في ظل وجود حكومة صهيونية عنصرية بامتياز.
وتابع "نقول للدولة المغربية بعدما كشف الكيان الصهيوني عن صورته الحقيقية من خلال وقائع وتصريحات عدة كان آخرها تصريحات وزير المالية (...) رئيس حركة "الصهيونية الدينية" الذي أنكر (...) وجود الشعب الفلسطيني تاريخيا، أنه لم يبق من مبرر لبقاء العلاقات مع الكيان".
وكان 15 تنظيما سياسيا ونقابيا وحقوقيا مغربيا، قد أعلنوا في 28 فبراير 2021، تأسيس هيئة مغربية لدعم القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع تحت اسم "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع". وجاء تأسيس الجبهة ردا "على التوقيع الرسمي للدولة المغربية على اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني".