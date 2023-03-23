مرصد حقوقي يدعو المغرب إلى وقف مضايقة النشطاء الأجانب وكافة المدافعين عن حقوق الشعب الصحراوي

مدريد - دعا مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان, السلطات المغربية إلى وضع حد لكل أشكال المضايقة ضد كل من يدافعون عن حقوق الشعب الصحراوي, سواء كانوا أجانب أو في الصحراء الغربية المحتلة, و إلى ضمان سلامتهم البدنية و النفسية.

وفي السياق, أدان المرصد الحقوقي طرد الناشطة الحقوقية الاسبانية نوريا بوتا, من المغرب بشكل غير قانوني, ومنع تواجدها في الاراضي الصحراوية المحتلة, كما أدان ما تعرضت له من "ترهيب و تتبع و مراقبة", داعيا الى التدخل على وجه السرعة لوقف هذه المضايقات التي اصبحت سمة الوضع الحقوقي في المغرب والصحراء الغربية.

و أبرز المرصد في بيان له ما تعرضت له الناشطة الحقوقية وعضو الجمعية الاسبانية "نافذة على العالم", نوريا بوتا, من "ترهيب و مراقبة ومضايقة".

و تناضل الجمعية الاسبانية "نافذة على العالم" من أجل وقف انتهاكات الاحتلال المغربي بحق الشعب الصحراوي, ومساعدة اللاجئين الصحراويين من أجل ضمان حقهم في التعليم.

و أفاد المرصد الحقوقي بأن السلطات المغربية اجبرت في 19 فبراير الفارط, نوريا بوتا على الرحيل من المغرب, بعد أن تعرضت للترهيب والمراقبة والمتابعة لعدة أيام من قبل الشرطة المغربية, مشيرا الى أن الناشطة الاسبانية دخلت الى الجزء المحتل من الصحراء الغربية للقاء مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان في مدينة العيون المحتلة, قادمة إليها من الداخلة المحتلة, أين مكثت هناك 3 أيام تحت رقابة أمنية مشددة على مدار 24 ساعة.

وفي 16 فبراير, يضيف البيان, "أوقفت قوات الامن المغربية سيارة الاجرة التي كانت تقل نوريا بوتا إلى مدخل مدينة العيون المحتلة, و أجبرتها على الخروج من السيارة, وقامت باحتجازها في غرفة لمدة 15 دقيقة تقريبا, ليبلغها حوالي 10 ضباط شرطة مغاربة بالزي المدني, أنه سيتم ترحيلها الى بلدها".

و تابع يقول: "لم تقدم الشرطة أمر الطرد للسيدة بوتا, فقط تم إخطارها بأنه سيتم نقلها بسيارة أجرة, تحت حراسة الشرطة, إلى مدينة أغادير (المغرب), حيث سيتعين عليها ركوب طائرة إلى إسبانيا, على الرغم من أن جواز سفرها يسمح لها بالبقاء بشكل قانوني في المغرب".

و انطلاقا مما سبق, دعا المرصد الحقوقي, السلطات المغربية إلى "وضع حد لجميع أنواع المضايقات والهجوم ضد أولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان للشعب الصحراوي, سواء كانوا أجانب أو من الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية, وضمان سلامتهم البدنية والنفسية".

كما دعا البعثة الدبلوماسية الإسبانية في المغرب إلى "إدانة ما تعرضت له نوريا بوتا علنا, كجزء من علاقاتها الثنائية مع السلطات المغربية, خاصة المضايقة والطرد بشكل غير قانوني", و حثها على "اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الأمن والسلامة البدنية والنفسية للمدافعين عن حقوق الإنسان من الجنسية الإسبانية في المغرب والأراضي المحتلة في الصحراء الغربية".

و شدد على ضرورة الضغط على السلطات المغربية لوضع حد للطرد القسري وغير القانوني للمدافعين عن حقوق الإنسان من أصل أجنبي, و دعا ايضا الى ضمان الحق في حرية التنقل للمدافعين عن حقوق الإنسان من أصل أجنبي في المغرب.

جدير بالذكر أن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان هو برنامج أنشأته في عام 1997 المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان, والغرض منه هو حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ضحايا الانتهاكات وتزويدهم بأكبر قدر ممكن من المساعدة الملموسة.