Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المغرب : الخيانة متجذرة في نظام المخزن الذي يقوم على الرشاوى و خدمة مصالح الأجانب

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 فيفري 2023 19:03     الفئـة : دولــي
المغرب : الخيانة متجذرة في نظام المخزن الذي يقوم على الرشاوى و خدمة مصالح الأجانب

الجزائر - أكد المشاركون في الندوة التاريخية التي نظمها المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة حول نضالات عبد الكريم الخطابي, مؤسس جمهورية الريف بالمغرب, أن الخيانة متجذرة لدى النظام المخزني الذي يقوم على أساس الرشوة و خدمة مصالح الأجانب.

 وتأتي هذه الندوة التي نظمها المعهد بمناسبة الذكرى ال60 لوفاة الخطابي, لتسليط الضوء على نضالات هذا الرجل الثائر في منطقة الريف بالمغرب والبعد المغاربي في مقاومة الاستعمار.

وكانت الندوة فرصة للمشاركين من دبلوماسيين وباحثين ومختصين ومؤرخين لإبراز خيانات المخزن على مر التاريخ وتآمره على شعبه وجيرانه خدمة لمصالح الكيان الصهيوني والقوى الاستعمارية الاجنبية التي تستهدف امن و استقرار المنطقة.

وفي هذا الاطار، أكد مدير معهد الدراسات الاستراتيجية الشاملة, عبد العزيز مجاهد, ان المخزن "موظف لخدمة مصالح قوى خارجية وليس لخدمة مصالح شعبه, كما يفترض", مبرزا بأن الشعب المغربي "ضحية تاريخ المخزن المحزن والمخزي", مستدلا بالوضع الذي يعيشه المغرب في الوقت الحالي.

و أوضح في السياق ان المخزن ينادي بحسن الجوار وفي الوقت ذاته يعتدي على جيرانه, متسائلا: "هل نحن من يصدر المخدرات للخارج ومن يعمل الصالح والطالح في المنطقة؟".

وفي حديثه عن ثورة الخطابي وبعدها المغاربي, اكد السيد مجاهد ان الحرية والكفاح من اجل انهاء الاحتلال هو من وحد كل مقاومات المنطقة المغاربية, مشيرا الى انه لفهم ما يحدث و استشراف المستقبل يجب قراءة التاريخ بتعمق.

من جهته, اكد الامين العام لمجلس شورى الاتحاد المغاربي, سعيد مقدم, أن الذاكرة المغاربية حافلة بآمال الشعوب المغاربية في تحقيق التكامل والوحدة, "لكن للأسف التصرفات اللامسؤولة والأطماع أعمت المخزن وحالت دون تجسيد هذا الحلم الاستراتيجي الحضاري, بأبعاده المختلفة -الإنسانية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية-".

كما أكد أن "المنطقة المغاربية ما زالت تعاني من تأخر كبير في هذا المجال, بسبب المغرب الذي فضل التوجه نحو شراكات أخرى", في اشارة الى الكيان الصهيوني.

كما تحدث السيد مقدم عن نضالات الشعب المغربي ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يهدف لضرب استقرار المنطقة ككل, وهو الآن "يضع كل امكانياته من جوسسة وضغوط للمساس بأمن المنطقة", مشيرا الى أن المغرب "قد وجد غايته في ظل الوضعية السائدة في المملكة من اتجار بالبشر وهجرة غير شرعية وغيرها".

وبخصوص نضال عبد الكريم الخطابي, أكد أن مساره لا يختلف عن مسار الأمير عبد القادر في الجزائر, وعمر المختار في المنطقة المغاربية, حيث لطالما حلموا ببناء وحدة مغاربية بين أبناء الشعب الواحد, مضيفا بأنه "كانت هناك محاولات عديدة من اجل السير نحو اندماج وتكامل مغاربي قوي, لكن الخيانات أجهضت مشروع التكامل المغاربي و استمرت حتى اليوم في ظل نظام مغربي يقوم على الاستبداد والرشوة والفساد والمؤامرات".

بدوره، أكد الجامعي أحمد كاتب أن "الخيانة متجذرة في نظام المخزن, لأن تركيبته تقوم على الولاء للأجنبي بدل التوافق مع أبناء المنطقة", مشيرا الى أن هذا النظام "يتحالف مع الغير ضد شعبه", وان الركيزة الاساسية التي يقوم عليها هي الفساد والرشوة التي ولدت عدة فضائح ك"ماروك غايت" و التجسس عبر البرنامج الصهيوني "بيغاسوس" .

آخر تعديل على الإثنين, 06 فيفري 2023 19:10
كلـمات مفتـاحيــة :
المغرب : الخيانة متجذرة في نظام المخزن الذي يقوم على الرشاوى و خدمة مصالح الأجانب
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 فيفري 2023 19:03     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.02.06

وزير الداخلية الفلسطيني يزور المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف

23.02.06

عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا في ارتفاع مستمر ورسائل التعزية والمواساة تتوالى على البلدين

23.02.06

شباب بلوزداد: تعيين مهدي رابحي رئيسا جديدا لمجلس إدارة النادي

23.02.06

باتنة: وزير الفلاحة يشرف على دخول مشروع ربط 26 مستثمرة بالكهرباء الفلاحية حيز الخدمة

23.02.06

الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل سفير جمهورية كوريا بالجزائر 

23.02.06

المجلس الشعبي الوطني: القانون النقدي والمصرفي سيؤسس لنشاطات جديدة للشركات الناشئة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.02.01

شان 2022/ الدور النهائي: انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة (الجزائر-السنغال) على منصة…

23.01.30

شان/نصف نهائي : برنامج المباريات

23.02.04

نهائي شان 2022/الجزائر-السنغال

23.02.02

إطلاق أرضية رقمية خاصة بالتجار المتنقلين والحرفيين

23.02.03

وزير الفلاحة يشيد بجهود الفلاحين في تغطية الاحتياجات الوطنية من الخضر والفواكه

23.01.30

جعفر بيك، الضحك كوسيلة للتربية على المواطنة