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تركيا: ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 1541 شخص وأكثر من 9700 مصاب

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 فيفري 2023 18:49     الفئـة : دولــي
تركيا: ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 1541 شخص وأكثر من 9700 مصاب

انقرة - أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاى, ارتفاع عدد قتلى الزلزالين الذين ضربا تركيا فجر اليوم الاثنين, إلى 1541 شخصا, و9733 مصابا.

وكانت حصيلة سابقة للزلزال الذي ضرب ولاية /كهرمان مرعش/ بجنوب شرق تركيا, وبلغت قوته 7.8 درجة على سلم ريشتر, جنوب شرق تركيا, ووصف بأنه "الاعنف" في تاريخ البلاد, قد أشارت الى مقتل 1498 شخصا و اصابة 8533 آخر بجروح على الأقل, بحسب معطيات مسؤول في إدارة الكوارث والطوارئ العامة التركية.

وقال نائب الرئيس التركي ان "هناك صعوبات في إيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة", مشيرا الى أن وزارتي الصحة والداخلية ودائرة الكوارث والطوارئ وإدارات الولايات وكافة المؤسسات الأخرى تقوم بأعمالها على وجه السرعة.

ووفقا لمعهد الزلازل الأمريكي USGS, فقد بلغت شدة الزلزال الأول 7.8 درجة على سلم رشتر, ووقع على الساعة 04:17 (01:17 بتوقيت غرينتش) في مقاطعة بازارجيك بمحافظة كهرمان مرعش (جنوب شرق), 60 كيلومترا من الحدود السورية. كما أعقب الزلزال الاول, زلزال آخر بقوة 7.7 درجة جنوب شرق تركيا.

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تركيا: ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 1541 شخص وأكثر من 9700 مصاب
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 فيفري 2023 18:49     الفئـة : دولــي   شارك

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