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المغرب: تصاعد وتيرة الاحتقان بقطاع التعليم في ظل امعان الوزارة الوصية في تملصها من مسؤولياتها

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 فيفري 2023 17:00     الفئـة : دولــي

الرباط - حملت نقابات تعليمية بالمغرب، وزارة التربية والتعليم بالمملكة، مسؤولية تصاعد وتيرة الاحتقان الذي يشهده القطاع جراء عدم الوفاء بالتزاماتها والإمعان في التضييق على الحريات النقابية بالاقتطاع من الأجور.

ونددت أربع نقابات تعليمية، ب"الأحكام الجائرة ضد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمتابعين بعد مسلسل من المحاكمات والتأجيلات على خلفية الاحتجاج والتظاهر السلمي من أجل حقهم العادل والمشروع في الإدماج في الوظيفة العمومية".

وأمام تنصل الهيئة الوصية من كل التزاماتها اتجاه من ضحوا لسنوات وعقود للوقوف على هذا القطاع الحيوي، أكدت التنظيمات نفسها "تضامنها المطلق واللامشروط مع كل فئات المنتسبين إلى سلك التعليم والتربية، في نضالهم من أجل الاستجابة لمطالبهم المشروعة ومساندتهم في معركتهم لافتكاك حقوقهم الشرعية، متفهمة كل "اشكال الغضب المعبر عنه عن طريق الاحتجاجات والاعتصامات السلمية".

وأكدت النقابات المذكورة على "رفضها لأي مسوغ مهما كان لإضفاء الشرعية على الزجر والمقاربة الأمنية ضد الأطر والأساتذة ورفضها أي محاولة إقحام النقابات في لعب أدوار مناقضة لمصالح منتسبي لسلك التعليم والتربية بأي شكل من الأشكال، مجددة رفضها المطلق لكل تخريب قد يطال أنظمة التقاعد وكذا التضييق على الحق في الإضراب و الانتماء النقابي".

كما حذر التنسيق النقابي التعليمي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة "درعة تافيلالت" ومديرياتها الإقليمية "من الاقدام على أي إجراء مستفز في حق المنتسبين لقطاع التعليم والتربية والذي من شأنه أن يؤجج الاحتقان إلى أعلى مستوياته"، مطالبة الحكومة المخزنية والوزارة الوصية "ذات السياسة الصماء"، بضرورة إنصاف كل الفئات التعليمية ويعيش قطاع التعليم والتربية في المغرب منذ مدة لا بأس بها على وقع تأجيج الاحتقان و توالي الاحتجاجات و الاضرابات ما ينذر بعواقب و خيمة على السير العادي للدراسة خلال الموسم الحالي، خاصة وأن الحكومة المخزنية تواصل تعنتها وعدم التعاطي المسؤول مع الوضع المتفجر والمفتوح على كل الاحتمالات.

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المغرب: تصاعد وتيرة الاحتقان بقطاع التعليم في ظل امعان الوزارة الوصية في تملصها من مسؤولياتها
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 فيفري 2023 17:00     الفئـة : دولــي   شارك

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