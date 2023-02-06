المغرب: تصاعد وتيرة الاحتقان بقطاع التعليم في ظل امعان الوزارة الوصية في تملصها من مسؤولياتها

الرباط - حملت نقابات تعليمية بالمغرب، وزارة التربية والتعليم بالمملكة، مسؤولية تصاعد وتيرة الاحتقان الذي يشهده القطاع جراء عدم الوفاء بالتزاماتها والإمعان في التضييق على الحريات النقابية بالاقتطاع من الأجور.

ونددت أربع نقابات تعليمية، ب"الأحكام الجائرة ضد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمتابعين بعد مسلسل من المحاكمات والتأجيلات على خلفية الاحتجاج والتظاهر السلمي من أجل حقهم العادل والمشروع في الإدماج في الوظيفة العمومية".

وأمام تنصل الهيئة الوصية من كل التزاماتها اتجاه من ضحوا لسنوات وعقود للوقوف على هذا القطاع الحيوي، أكدت التنظيمات نفسها "تضامنها المطلق واللامشروط مع كل فئات المنتسبين إلى سلك التعليم والتربية، في نضالهم من أجل الاستجابة لمطالبهم المشروعة ومساندتهم في معركتهم لافتكاك حقوقهم الشرعية، متفهمة كل "اشكال الغضب المعبر عنه عن طريق الاحتجاجات والاعتصامات السلمية".

وأكدت النقابات المذكورة على "رفضها لأي مسوغ مهما كان لإضفاء الشرعية على الزجر والمقاربة الأمنية ضد الأطر والأساتذة ورفضها أي محاولة إقحام النقابات في لعب أدوار مناقضة لمصالح منتسبي لسلك التعليم والتربية بأي شكل من الأشكال، مجددة رفضها المطلق لكل تخريب قد يطال أنظمة التقاعد وكذا التضييق على الحق في الإضراب و الانتماء النقابي".