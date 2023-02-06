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سوريا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 430 وفاة و 1315 إصابة

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 فيفري 2023 16:03     الفئـة : دولــي
سوريا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 430 وفاة و 1315 إصابة

دمشق - أعلنت وزارة الصحة السورية, اليوم الاثنين, عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عدة محافظات في شمال البلاد, إلى 430 وفاة و 1315 إصابة في حصيلة غير نهائية.

وكانت حصيلة سابقة قد أفادت بمقتل 371 شخصا و اصابة 1089 اخرين.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية عن استنفار وحداتها وتشكيلاتها ومؤسساتها لتقديم العون الفوري والمساعدة العاجلة للسكان المتضررين من الزلزال في جميع المحافظات.

وذكر المركز السوري للزلازل, في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم, أن محطات الشبكة السورية للرصد الزلزالي سجلت زلزالا بقوة 7.8 درجات على مقياس ريشتر جنوب تركيا, وتأثرت به سوريا.         

من جهتها, أعلنت وزارة التربية السورية, تعطيل الدراسة في جميع المحافظات السورية باقي أيام الأسبوع الجاري.

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سوريا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 430 وفاة و 1315 إصابة
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 فيفري 2023 16:03     الفئـة : دولــي   شارك

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