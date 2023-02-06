سوريا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 430 وفاة و 1315 إصابة

وكانت حصيلة سابقة قد أفادت بمقتل 371 شخصا و اصابة 1089 اخرين.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية عن استنفار وحداتها وتشكيلاتها ومؤسساتها لتقديم العون الفوري والمساعدة العاجلة للسكان المتضررين من الزلزال في جميع المحافظات.
وذكر المركز السوري للزلازل, في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم, أن محطات الشبكة السورية للرصد الزلزالي سجلت زلزالا بقوة 7.8 درجات على مقياس ريشتر جنوب تركيا, وتأثرت به سوريا.
من جهتها, أعلنت وزارة التربية السورية, تعطيل الدراسة في جميع المحافظات السورية باقي أيام الأسبوع الجاري.