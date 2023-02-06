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هزة أرضية جديدة قوية تضرب تركيا بعد 9 ساعات من الزلزال الاول

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 فيفري 2023 13:37     الفئـة : دولــي

انقرة- ضربت هزة أرضية جديدة بقوة 7.5 درجات على سلم ريشتر وسط تركيا اليوم الاثنين, بعد 9 ساعات من الزلزال الأول الذي خلف 912 قتيلا و5385 مصابا, وفقا لما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي.

ووقعت الهزة الجديدة على بعد 95 كيلومترا شمالا من الزلزال الاول الذي ضرب جنوب تركيا قبل 9 ساعات.

وتعد هذه أكبر هزة بين الهزات التي فاق عددها ال30 حتى الآن.

كما شهدت أيضا العاصمة السورية, دمشق, هزة أرضية في وقت لاحق من نهار اليوم الإثنين وكذلك الحال بالنسبة للاذقية التي تأثرت بشدة من تداعيات الزلزال الأصلي, وفقا لوكالة الأنباء السورية.

وفي وقت سابق من فجر اليوم, ضرب زلزال بقوة 7,8 درجات جنوب تركيا, بالقرب من الحدود السورية.

وسجلت سوريا بدورها 326 وفاة و 1042 جريحا, حسب حصيلة مؤقتة لضحايا الزلزال العنيف.

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هزة أرضية جديدة قوية تضرب تركيا بعد 9 ساعات من الزلزال الاول
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 فيفري 2023 13:37     الفئـة : دولــي   شارك

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