الرئاسة الفلسطينية تدين جريمة الاحتلال في أريحا التي تمثل تحديا لكل الجهود الدولية لوقف التصعيد

رام الله (فلسطين) - أدانت الرئاسة الفلسطينية, اليوم الاثنين, الجريمة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني, في مخيم /عقبة جبر/ في أريحا بالضفة الغربية المحتلة والتي أسفرت عن استشهاد خمسة فلسطينيين, وإصابة آخرين.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ - أن ارتكاب هذه الجريمة في أريحا يؤكد أن الكيان الصهيوني ماض في مسلسل الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن جريمة قوات الاحتلال في أريحا, تعد تحديا لكل الجهود الدولية التي بذلت خلال الأيام الماضية, لوقف العدوان الصهيوني, مشيرة إلى أن الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال وجرائمه يشجعه على ارتكاب المزيد من المجازر ضد الشعب الفلسطيني.

ودعت الرئاسة الفلسطينية, المجتمع الدولي, خاصة الإدارة الأمريكية, إلى التدخل والضغط على الكيان الصهيوني لوقف تصعيدها الخطير وتجنيب المنطقة مزيدا من العنف والتوتر وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.