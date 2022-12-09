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رئيس مجموعة شمال إفريقيا بالبرلمان الإفريقي يشدد ببروكسيل على أهمية مفهوم السلم و علاقته بالتطور

  أدرج يـوم : الجمعة, 09 ديسمبر 2022 17:56     الفئـة : دولــي
رئيس مجموعة شمال إفريقيا بالبرلمان الإفريقي يشدد ببروكسيل على أهمية مفهوم السلم و علاقته بالتطور

بروكسيل - شدد رئيس مجموعة شمال إفريقيا بالبرلمان الإفريقي، السيد عز الدين عبد المجيد، بالعاصمة البلجيكية، على أهمية مفهوم السلم التي تتعدى مسألة غياب الصراعات والعنف إلى ثقافة تربط بين السلم والتطور.

و في مداخلة خلال نقاش حول السلم والأمن عقب الاجتماع البرلماني مع البرلمان الأوروبي المنعقد ببروكسيل يومي 8 و 9 ديسمبر الجاري, أكد السيد عبد المجيد على "أهمية مفهوم السلم التي تتعدى مسألة غياب الصراعات والعنف إلى ثقافة تربط بين السلم والتطور من خلال ديمقراطية نشطة وإقتصاد يعمل من أجل التقدم و العدالة الإجتماعية".

و بالمناسبة, دعا ذات المسؤول البرلمانين الإفريقي والأوروبي إلى الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق للعاشر من ديسمبر من خلال تثمين دور النساء والرجال المدافعين عن الحقوق الأساسية وعلى رأسها حق الشعوب في تقرير مصيرها.

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كما ضم السيد عبد المجيد صوته إلى زملائه النواب الأفارقة بدعوة البرلمانيين الأوروبيين إلى الضغط من أجل رفع العقوبات المفروضة على زيمبابوي.

و خلال النقاش حول المرأة, أكد ذات المتدخل على الدور الذي تلعبه المرأة الإفريقية في حل النزاعات وإرساء السلام, مذكرا بدورها في تحقيق الوحدة الافريقية من خلال انشاء المنظمة النسوية الأفريقية في 31 يوليو 1962.

و في هذا الصدد, ذكر السيد عبد المجيد بدور المرأة الجزائرية في ثورة التحرير المجيدة وبعد الاستقلال في بناء وتشييد البلاد.

آخر تعديل على الجمعة, 09 ديسمبر 2022 18:42
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رئيس مجموعة شمال إفريقيا بالبرلمان الإفريقي يشدد ببروكسيل على أهمية مفهوم السلم و علاقته بالتطور
  أدرج يـوم : الجمعة, 09 ديسمبر 2022 17:56     الفئـة : دولــي   شارك

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