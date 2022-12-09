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مؤتمر جوبا: التأكيد مجددا على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

  أدرج يـوم : الجمعة, 09 ديسمبر 2022 17:28     الفئـة : دولــي
مؤتمر جوبا: التأكيد مجددا على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

الجزائر - حققت قضية الصحراء الغربية نجاحات كبيرة خلال المؤتمر المنعقد تحت عنوان: "من النزاعات الى الشعوب المتحابة"، الذي انعقد مؤخرا بجوبا، عاصمة جنوب السودان، حيث وقع المشاركون على اعلان خاص حول الصحراء الغربية بعنوان "إعلان جوبا حول الصحراء الغربية -الجمهورية الصحراوية" أين تم التأكيد مجددا على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

و كان الاعلان الخاص حول الصحراء الغربية الذي وقعه المشاركون في ختام أشغال هذا المؤتمر, اضافة مهمة للحملة التضامنية مع الشعب الصحراوي.

و شارك في المؤتمر نشطاء وأكاديميون و ممثلون لمنظمة التنمية الأفريقية و لمعهد منظمات بحوث السلام في أفريقيا  و معهد أبحاث السلام في أفريقيا الى جانب العديد من المنظمات الاخرى.

و حث المشاركون الموقعون على "إعلان جوبا حول الصحراء الغربية/الجمهورية الصحراوية", الحكومات الإفريقية بشدة على "طرد المغرب على الفور من الاتحاد الأفريقي بسبب خرقه المستمر للقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي, وخاصة المادتين 3 و4 وانتهاكه للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".

كما حث المشاركون, الحكومات الإفريقية بشدة على "مطالبة المغرب بوضع حد فوري لاحتلاله العسكري الإجرامي للصحراء الغربية, في انتهاك صارخ للقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وميثاق الأمم المتحدة وقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 (15) و 2625 ( 25) وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة المتعلقة بالحق غير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير والاستقلال".

و دعوا الاتحاد الأفريقي الى "حشد جميع هيئاته ومؤسساته وصناع القرارات السياسية من أجل أن يلعبوا دورا استباقيا في إنهاء استعمار الصحراء الغربية, آخر مستعمرة في أفريقيا, مؤكدين على ضرورة التعجيل, من طرف الامم المتحدة, بتنظيم الاستفتاء الذي طال انتظاره بشأن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية والاضطلاع بمسؤوليتها الكاملة فيما يتعلق بالإقليم وشعبه".

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و بالمناسبة, أعرب المشاركون عن تضامنهم القوي مع شعب الجمهورية الصحراوية ومع كفاحه المشروع من أجل تقرير المصير والحرية, ودعوا جميع الحكومات والشعوب الأفريقية إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للشعب الصحراوي.

و كان هذا المؤتمر فرصة للمشاركين للتعبير عن ادانتهم بخصوص الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربي لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية, وكذلك النهب الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية, مطالبين المغرب بإنهاء أعماله غير القانونية في الإقليم على الفور.

و في هذا السياق, حث المشاركون جميع الحكومات الأفريقية والقطاعين العام والخاص على فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على المغرب وإخضاع دولة الاحتلال للمقاطعة الاقتصادية والأكاديمية والثقافية, داعين جميع الحكومات الأفريقية والقطاعين العام والخاص إلى "التقيد الصارم بقواعد القانون الدولي المطبقة على الصحراء الغربية والامتناع عن القيام بأي أعمال اقتصادية وسياسية ودبلوماسية ورياضية وثقافية أو غير ذلك في  الصحراء الغربية المحتلة".

آخر تعديل على الجمعة, 09 ديسمبر 2022 18:41
كلـمات مفتـاحيــة :
مؤتمر جوبا: التأكيد مجددا على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
  أدرج يـوم : الجمعة, 09 ديسمبر 2022 17:28     الفئـة : دولــي   شارك

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