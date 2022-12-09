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المغرب: عدد من سجناء الرأي يشنون إضرابا عن الطعام

  أدرج يـوم : الجمعة, 09 ديسمبر 2022 17:04     الفئـة : دولــي

الرباط - أعلن عدد من سجناء الرأي في المغرب يوم الجمعة أنهم يعتزمون شن إضراب عن الطعام تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

و بهذا الصدد، يستعد كل من المعارض و وزير حقوق الإنسان سابقا محمد زيان و الصحفيين توفيق بوعشرين و سليمان الريسوني و عمر الراضي و الناشط في حركة 20 فبراير نور الدين العواج و المدون رضا بن عثمان و مسؤول حركة العدل و الإحسان محمد باعسو و هم جميعهم رهن الاعتقال التعسفي, لشن إضراب عن الطعام ابتداء من اليوم الجمعة 9 ديسمبر على الساعة ال18 إلى غاية يوم غد السبت 10 ديسمبر بنفس التوقيت حسب نداء قاموا بنشره.

و من جهتها, دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جميع فروعها إلى الخروج إلى الشوارع و تنظيم أعمال احتجاجية بجميع مناطق المملكة تنديدا ب "الوضع الكارثي لحقوق الإنسان بالمغرب".

كما دعت الجمعية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في المغرب و إلى احترام حرية التعبير و حرية تكوين جمعيات.

آخر تعديل على الجمعة, 09 ديسمبر 2022 17:26
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المغرب: عدد من سجناء الرأي يشنون إضرابا عن الطعام
  أدرج يـوم : الجمعة, 09 ديسمبر 2022 17:04     الفئـة : دولــي   شارك

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