المغرب: عدد من سجناء الرأي يشنون إضرابا عن الطعام

و بهذا الصدد، يستعد كل من المعارض و وزير حقوق الإنسان سابقا محمد زيان و الصحفيين توفيق بوعشرين و سليمان الريسوني و عمر الراضي و الناشط في حركة 20 فبراير نور الدين العواج و المدون رضا بن عثمان و مسؤول حركة العدل و الإحسان محمد باعسو و هم جميعهم رهن الاعتقال التعسفي, لشن إضراب عن الطعام ابتداء من اليوم الجمعة 9 ديسمبر على الساعة ال18 إلى غاية يوم غد السبت 10 ديسمبر بنفس التوقيت حسب نداء قاموا بنشره.
و من جهتها, دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جميع فروعها إلى الخروج إلى الشوارع و تنظيم أعمال احتجاجية بجميع مناطق المملكة تنديدا ب "الوضع الكارثي لحقوق الإنسان بالمغرب".
كما دعت الجمعية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في المغرب و إلى احترام حرية التعبير و حرية تكوين جمعيات.