كرة اليد / البطولة الإفريقية للأمم-2022 (سيدات) الجزائر: "تنتظرنا مهمة صعبة بالسنغال"

الجزائر - أكد مدرب المنتخب الجزائري لكرة اليد (سيدات) رابح قرايشي, اليوم الخميس, أن الجزائر ستلعب ضمن مجموعة صعبة, بمناسبة النسخة الـ25 البطولة الإفريقية للأمم-2022 المقررة بالسنغال بين 9 و 19 نوفمبر المقبل, مؤكدا أن الهدف هو التأهل لمونديال-2023.

وفي تصريح لـوأج قال رابح قرايشي: "أوقعتنا القرعة في مجموعة صعبة خاصة بتواجد منتخب أنغولا, حامل اللقب, وبالتالي هو المرشح الأبرز. يبقى هدفنا الرئيسي هو التأهل إلى الدور نصف النهائي والذي يفتح لنا أبواب المشاركة في المونديال المقبل".

بالإضافة إلى أنغولا يلعب المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة كل من الرأس الأخضر وجمهورية الكونغو الديمقراطية, عقب سحب عملية القرعة سهرة امس الأربعاء بداكار.

وستتأهل أربعة منتخبات افريقيا للبطولة العالمية التي ستجرى في ديسمبر 2023 بكل من السويد, النرويج و الدنمارك.

وبخصوص تحضيرات النخبة الوطنية للموعد القاري, أفاد الدولي الجزائري السابق أنه تمت برمجة تربصين مطلع شهر سبتمبر الجاري حتى تبقى اللاعبات في جو المنافسة. كان مبرمجا أن نخوض تربصا في الخارج لكن تم إلغاؤه لأسباب مالية.

كما تلقينا دعوة من الاتحادية المصرية لإجراء تربص إعدادي بين 15 و 20 أكتوبر الداخل يتخلله مباريات ودية".

وكشف المدرب قرايشي أنه سيكون بمقدوره العمل مع كامل التعداد بداية من تاريخ 24 أكتوبر, وفق نافذة الاتحاد الدولي لكرة اليد وذلك للاستفادة من خدمات اللاعبات المحترفات بالبطولات الأجنبية.

وحول التعداد المعني بخوض فعاليات البطولة الإفريقية-2022 بالسنغال, أكد الناخب الوطني أنه لن يطرأ عليه تغييرات كثيرة مقارنة بالعناصر التي شاركت في ألعاب البحر الأبيض المتوسط-2022 بوهران (25 يونيو-6 يوليو).

"ما عدا لاعبتان أو ثلاث سوف استدعي نفس التعداد الذي خاض الألعاب المتوسطية.

ليس منطقيا أن نقم بتغييرات كبيرة عشية كأس أمم إفريقيا. سوف نضبط القائمة النهائية عقب اختتام البطولة الإفريقية للأندية (30 سبتمبر- 9 أكتوبر), أوضح التقني.

وبعد عامين من السبات جدد الفريق الوطني النسوي العهد مع المنافسات الرسمية بمناسبة الألعاب المتوسطية التي احتضنتها وهران, إذ احتل المركز الثامن.

للتذكير, أن المنتخب الوطني بلغ مرة واحدة نهائي البطولة الإفريقية وذلك خلال طبعة 1996 بالبنين وانهزم أمام كوت ديفوار, فيما توج بالبرونزية مرتين سنة 1979 و1994.