Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وفد جزائري أمام لجنة تصفية الاستعمار الاممية لإدانة الاستعمار في الصحراء الغربية

  أدرج يـوم : الخميس, 29 سبتمبر 2022 17:02     الفئـة : دولــي

الجزائر - يشارك وفد من اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي برئاسة سعيد عياشي، في الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 أكتوبر، وذلك لتقديم عريضة أمام أعضاء اللجنة الرابعة (لجنة تصفية الاستعمار) تدين الاستعمار في الصحراء الغربية.

وذكر بيان للجنة اليوم الخميس، أن الوفد سيطالب بضرورة "التنظيم الفوري لإستفتاء تقرير المصير لفائدة الشعب الصحراوي كما هو معترف به في القانون الدولي، وكما أوصى به مجلس الأمن".

وأضاف البيان أن الوفد الجزائري سيغتنم الفرصة "للتنديد بالمشروع الإستعماري المغربي في الصحراء الغربية، بالإضافة الى انتهاكاته الممنهجة والمتكررة لحقوق الإنسان ضد المدنيين السلميين الصحراويين".

كما سيندد الوفد الجزائري ب"العقبات المتعددة التي يضعها المغرب أمام العملية السياسية للأمم المتحدة فيما يخص نزاع الصحراء الغربية".

وبهذه المناسبة، سيدين وفد اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي "الأعمال والوقائع غير المبررة للمغرب تجاه الجزائر، بدوافع واعتبارات كاذبة فيما يخص النزاع في الصحراء الغربية".

آخر تعديل على الخميس, 29 سبتمبر 2022 17:49
كلـمات مفتـاحيــة :
وفد جزائري أمام لجنة تصفية الاستعمار الاممية لإدانة الاستعمار في الصحراء الغربية
  أدرج يـوم : الخميس, 29 سبتمبر 2022 17:02     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

22.09.29

كرة اليد / البطولة الإفريقية للأمم-2022 (سيدات) الجزائر: "تنتظرنا مهمة صعبة بالسنغال"

22.09.29

كرة القدم: اجتماع المكتب التنفيذي للكاف يوم السبت بالجزائر

22.09.29

الدعوة إلى الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة للترجمة

22.09.29

لعمامرة يستقبل وزير الفلاحة الروسي

22.09.29

طاقة ومناجم : عرقاب يبحث مع نائب وزير الخارجية التايلاندي سبل تعزيز التعاون الثنائي

22.09.29

المغرب: النقابة الوطنية لموظفي التعليم تنتقد الالتفاف على مطالبها و تندد بتعثر جولات…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

22.09.26

كرة القدم (مباراة ودية) الجزائر-نيجيريا: ''الخضر'' من أجل الفوز وبإقناع

22.09.26

أهمية تمكين فئة ذوي الإعاقة مهنيا من خلال تكوينهم في تخصصات تتماشى مع قدراتهم

22.09.26

غاز-صيانة: سونلغاز تدعو زبائنها الى ضرورة مراقبة التجهيزات الداخلية للغاز قبل فصل الشتاء

22.09.26

مهرجان للفنون والثقافة الجزائرية بالعاصمة البريطانية لندن

22.09.26

المهرجان الوطني لمسرح الهواة بمستغانم: تكوين زهاء 140 شابا في الفنون المسرحية

22.09.26

الجمعية العامة للأمم المتحدة : مسيرة بناء الجزائر الجديدة متواصلة بكل عزم تحت قيادة…