Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الصحراء الغربية: وفد صحراوي يطالب الحكومة البريطانية بالضغط على المغرب للالتزام بقرارات مجلس الامن

  أدرج يـوم : الخميس, 29 سبتمبر 2022 13:28     الفئـة : دولــي

لندن - شدد الوفد الصحراوي المشارك في الندوة السنوية لحزب العمال البريطاني على مسؤولية الحكومة البريطانية بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي, في الضغط على المملكة المغربية من أجل الالتزام بقرارات المجلس الداعية إلى تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.

وشارك وفد عن جبهة البوليساريو, يقوده ممثلها في المملكة المتحدة, سيدي أبريكة, في الندوة تلبية لدعوة رسمية من قبل قيادة حزب العمال البريطاني, حيث أطلع المشاركين على مستجدات القضية الصحراوية على الساحة الدولية والوضع الجديد المقلق في الإقليم في ظل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعدم امتثال المغرب لمقتضيات الشرعية والقانون الدوليين, وخرقه السافر لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الطرفين (جبهة البوليساريو والمغرب) برعاية الامم المتحدة, وفق ما جاء في تقرير لوكالة الانباء الصحراوية (واص).

كما عقد الوفد الصحراوي خلال الندوة التي خصصت لدراسة كافة البرامج والقرارات التي تأطر سياسة الحزب في المستقبل, عدة لقاءات هامة مع أعضاء من حكومة الظل في الحزب والحكومات المحلية في المملكة المتحدة, والنواب الأعضاء في المجموعة البرلمانية للتضامن مع الشعب الصحراوي, تضيف (واص).

وشكل موضوع الثروات الطبيعية موضوع نقاش مع عدد من السياسيين, خاصة مستجدات المعركة القانونية وما حققته من تقدم على مستوى المحكمة الأوروبية من أجل حماية موارد الشعب الصحراوي من سياسة الاستغلال غير القانوني من طرف قوة الاحتلال.

كلـمات مفتـاحيــة :
الصحراء الغربية: وفد صحراوي يطالب الحكومة البريطانية بالضغط على المغرب للالتزام بقرارات مجلس الامن
  أدرج يـوم : الخميس, 29 سبتمبر 2022 13:28     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

22.09.29

كرة اليد / البطولة الإفريقية للأمم-2022 (سيدات) الجزائر: "تنتظرنا مهمة صعبة بالسنغال"

22.09.29

كرة القدم: اجتماع المكتب التنفيذي للكاف يوم السبت بالجزائر

22.09.29

الدعوة إلى الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة للترجمة

22.09.29

لعمامرة يستقبل وزير الفلاحة الروسي

22.09.29

طاقة ومناجم : عرقاب يبحث مع نائب وزير الخارجية التايلاندي سبل تعزيز التعاون الثنائي

22.09.29

المغرب: النقابة الوطنية لموظفي التعليم تنتقد الالتفاف على مطالبها و تندد بتعثر جولات…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

22.09.26

كرة القدم (مباراة ودية) الجزائر-نيجيريا: ''الخضر'' من أجل الفوز وبإقناع

22.09.26

أهمية تمكين فئة ذوي الإعاقة مهنيا من خلال تكوينهم في تخصصات تتماشى مع قدراتهم

22.09.26

غاز-صيانة: سونلغاز تدعو زبائنها الى ضرورة مراقبة التجهيزات الداخلية للغاز قبل فصل الشتاء

22.09.26

مهرجان للفنون والثقافة الجزائرية بالعاصمة البريطانية لندن

22.09.26

المهرجان الوطني لمسرح الهواة بمستغانم: تكوين زهاء 140 شابا في الفنون المسرحية

22.09.26

الجمعية العامة للأمم المتحدة : مسيرة بناء الجزائر الجديدة متواصلة بكل عزم تحت قيادة…