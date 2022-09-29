الصحراء الغربية: وفد صحراوي يطالب الحكومة البريطانية بالضغط على المغرب للالتزام بقرارات مجلس الامن

لندن - شدد الوفد الصحراوي المشارك في الندوة السنوية لحزب العمال البريطاني على مسؤولية الحكومة البريطانية بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي, في الضغط على المملكة المغربية من أجل الالتزام بقرارات المجلس الداعية إلى تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.

وشارك وفد عن جبهة البوليساريو, يقوده ممثلها في المملكة المتحدة, سيدي أبريكة, في الندوة تلبية لدعوة رسمية من قبل قيادة حزب العمال البريطاني, حيث أطلع المشاركين على مستجدات القضية الصحراوية على الساحة الدولية والوضع الجديد المقلق في الإقليم في ظل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعدم امتثال المغرب لمقتضيات الشرعية والقانون الدوليين, وخرقه السافر لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الطرفين (جبهة البوليساريو والمغرب) برعاية الامم المتحدة, وفق ما جاء في تقرير لوكالة الانباء الصحراوية (واص).

كما عقد الوفد الصحراوي خلال الندوة التي خصصت لدراسة كافة البرامج والقرارات التي تأطر سياسة الحزب في المستقبل, عدة لقاءات هامة مع أعضاء من حكومة الظل في الحزب والحكومات المحلية في المملكة المتحدة, والنواب الأعضاء في المجموعة البرلمانية للتضامن مع الشعب الصحراوي, تضيف (واص).

وشكل موضوع الثروات الطبيعية موضوع نقاش مع عدد من السياسيين, خاصة مستجدات المعركة القانونية وما حققته من تقدم على مستوى المحكمة الأوروبية من أجل حماية موارد الشعب الصحراوي من سياسة الاستغلال غير القانوني من طرف قوة الاحتلال.