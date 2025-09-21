بورصة الجزائر: سحب صفة ماسك حسابات وحافظ سندات مؤهل من بنك "بي إن بي باريبا الجزائر"

وجاء في البيان "تعلم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها كافة المستثمرين في البورصة أنه, وبناء على طلب بنك بي إن بي باريبا الجزائر, تم سحب صفة ماسك حسابات وحافظ سندات مؤهل من هذا البنك وشطبه من قائمة ماسكي الحسابات وحافظي السندات المؤهلين, وذلك ابتداء من تاريخ 17 سبتمبر 2025".
وأوضحت اللجنة أنه تم تحويل أرصدة المستثمرين أصحاب حسابات السندات المفتوحة لدى البنك المعني, الذين لم يقوموا بتحويلها إلى ماسكي حسابات وحافظي سندات آخرين, إلى شركة الجزائر للتسوية (المؤتمن المركزي على السندات).
وستقوم شركة الجزائر للتسوية بتسيير الأرصدة المتبقية "بصفة مؤقتة", إلى غاية تحويلها نهائيا من قبل أصحابها إلى ماسكي حسابات وحافظي سندات قيد النشاط, يضيف البيان.