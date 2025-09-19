الصالون الدولي للصناعات الغذائية بموسكو: جلسات ثنائية بين متعاملين اقتصاديين جزائريين ونظرائهم من مختلف الدول لبحث سبل التعاون و الشراكة

الجزائر - نظمت اليوم الجمعة على هامش اختتام فعاليات الصالون الدولي ال34 للصناعات الغذائية والمشروبات بموسكو 2025 ,جلسات ثنائية بين متعاملين اقتصاديين جزائريين ونظرائهم من مختلف الدول لبحث فرص التعاون و الشراكة, حسبما أفاد به بيان لوزارة التجارة الخارجية و ترقية الصادرات.

وسمحت هذه الجلسات الثنائية التي أقيمت بجناح الجزائر, باستعراض فرص الشراكة و تبادل الخبرات, فضلا عن بحث امكانيات التصدير المباشر الى السوق الروسي, يضيف البيان.

كما نظمت بذات المناسبة ورشة عمل و عرض متخصص قدمه خبراء و متعاملين اقتصاديين روس, أبرزوا من خلاله جملة من الارشادات العملية و الايضاحات التنظيمية واللوجستية, مع عرض أهم متطلبات السوق الروسي و فرص التعاون المتاحة لتعزيز حضور المنتجات الجزائرية في روسيا.

وقد عرف اليوم الأخير من فعاليات هذا الصالون إقبالا كبيرا على الجناح الجزائري, ما يعكس المكانة المتنامية للمنتوج الوطني واهتمام الزوار بجودته وتنوعه, يوضح المصدر ذاته.

كما شهد الجناح الجزائري منذ انطلاق المعرض حركية كبيرة وإقبالا ملحوظا من الزوار والمهنيين, تأكيدا لجاذبية المنتجات الجزائرية وتنافسيتها في الأسواق الدولية,وفقا للبيان.