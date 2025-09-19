شركة "ستيلانتيس الجزائر" توقع اتفاقية شراكة مع مؤسسة "ايدينات" لتجهيز سيارات الأجرة بحلول نظام تحديد المواقع و أجهزة العداد

الجزائر - وقعت شركة "ستيلانتيس الجزائر" اتفاقية شراكة مع المؤسسة الجزائرية المتخصصة في حلول أنظمة تحديد المواقع والعدادات الإلكترونية لسيارات الأجرة "ايدينات" من أجل تجهيز سيارات الاجرة بحلول نظام تحديد المواقع وأجهزة العداد, حسبما أفاد به اليوم الجمعة بيان للشركة.

وتدخل هذه الاتفاقية التي وقعت على هامش معرض التجارة البينية الافريقية 2025, في إطار التزام شركة "ستيلانتيس الجزائر"بدعم عصرنة النقل الحضري في الجزائر, يضيف المصدر ذاته.

و تؤكد "ستيلانتيس الجزائر" من خلال هذه الشراكة, دعمها لتطوير المناولة الجزائرية في قطاع السيارات, ضمن استراتيجيتها الخاصة بـ "التوطين العميق" بهدف توفير حلول مبتكرة تتماشى مع احتياجات السوق الجزائرية والمساهمة الفعالة في تعزيز الاندماج الصناعي الوطني.

يذكر أن مؤسسة "ايدينات" تزود حاليا الحزم الكهربائية المدمجة في المركبات التي تنتجها علامة فيات بمصنع طفراوي, وفقا للبيان.