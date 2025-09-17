المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: الجزائر تنظم حدثا جانبيا حول التجارب والتفجيرات النووية الفرنسية بالجنوب

الجزائر - نظمت الجزائر, اليوم الاربعاء, على هامش أشغال الدورة الــ 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية, التي تجري بالعاصمة النمساوية فيينا حدثا جانبيا حول التجارب والتفجيرات النووية الفرنسية بالجنوب الجزائري وآثارها على البيئة وصحة السكان, وذلك بمشاركة عدد من المتخصصين والخبراء .

واستعرض المتدخلون خلال النقاش جهود الجزائر المتواصلة في الحد من الآثار السلبية لهذه التجارب من خلال التدابير العملية التي اتخذتها بلادنا لمعالجة هذا الوضع المعقد وتعزيز التنمية المستدامة في هذه المناطق التي تشهد حركية تنموية متزايدة في الفترة الأخيرة في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

وقد تم التأكيد خلال النقاش على أن الجزائر ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة, والاستجابة بشكل فعّال لاحتياجات السكان على جميع المستويات.

كما تم التركيز على ضرورة تحمل فرنسا لمسؤولياتها التاريخية والمعنوية والقانونية وفقا لأحكام القانون الدولي فضلا عن التشديد على ضرورة تسليم فرنسا للأرشيف المتعلق بهذه التفجيرات والتجارب بما في ذلك الخرائط الخاصة بمواقع دفن النفايات المشعة التي تم ردمها.

ولأول مرة, تم عرض فيلم وثائقي يبرز الوضع الحالي للمواقع ويسلط الضوء على النتائج الوخيمة لها على الصحة والبيئة على المناطق المتأثرة, بالإضافة إلى استعراض شهادات عدد من الخبراء الذين أجمعوا على المسؤولية التي تقع على فرنسا في معالجة وإعادة تأهيل المواقع المتضررة.

وبالمناسبة, تم التطرق إلى أهمية التعاون الدولي في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية (AIEA) الذي من شأنه أن يدعم الجهود الهادفة لمراقبة التأثيرات السلبية لهذه التجارب والانفجارات.

وقد شهد هذا الحدث الجانبي مشاركة ممثلين عن البعثات الدبلوماسية المعتمدة في فيينا وأعضاء من الوفود المشاركة في المؤتمر العام, إضافة إلى إطارات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

للإشارة, تنعقد الدورة الـ 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من 15 الى 19 سبتمبر الجاري و تشارك الجزائر بوفد متعدد القطاعات, يترأسه رئيس السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين, الراشدي منادي.