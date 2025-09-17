نقل جوي: سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا لدراسة مشروع عصرنة مطار الجزائر الدولي

وجمع اللقاء كلا من الأمين العام للوزارة، رئيس الديوان، الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني، الرئيس المدير العام لمؤسسة تسيير مصالح مطار الجزائر، المدير العام للملاحة الجوية الجزائرية، إلى جانب إطارات مركزية بالوزارة.
وتم خلال اللقاء "استعراض مشروع عصرنة مطار الجزائر الدولي في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية, الرامية إلى تطوير البنية التحتية للمطارات الوطنية وجعل الجزائر بوابة متميزة على المستوى الدولي" وفق المصدر ذاته.
وسيعرف المشروع حسب التوضيحات المقدمة "ادماج حلول مبتكرة وتجهيزات من الجيل الجديد، على غرار البوابات الإلكترونية الذكية (E-gates)، أنظمة التفتيش والمسح المتطورة، الماسحات السريعة للأمتعة، فضلا عن تجديد ممرات الركاب وإنشاء رواق خاص بمستعملي الدرجة الأولى وركاب الأعمال، بما يضمن للمسافر تجربة متكاملة وسلسة".
كما تم التأكيد على تعزيز الاعتماد على الأنظمة الذكية بدل العنصر البشري، لتقليص زمن العبور إلى ثوان معدودة وتحقيق انسيابية مثلى في الحركة داخل المطار.
وجاء الاجتماع تتويجا لتوصيات الوزير التي تم تقديمها خلال الاجتماعات السابقة، والتي أكدت على ضرورة اعتماد أحدث الحلول التقنية والابتكارات في مجال نظم التفتيش والمراقبة، وتجديد مرافق الركاب، وخلق بيئة سفر سلسة وآمنة.
وفي الختام, شدد الوزير على ضرورة اعتماد "آليات فعالة وصيغ ناجعة لتسريع وتيرة الإنجاز، مع الالتزام بالمعايير الدولية، واحترام أعلى درجات الشفافية والقوانين السارية", حسب المصدر ذاته.