أشغال عمومية: جلاوي يعقد عدة لقاءات لبحث وضعية المشاريع الإستراتيجية الكبرى للقطاع

الجزائر - استقبل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, عبد القادر جلاوي, اليوم الأربعاء بمقر دائرته الوزارية, المدراء العامين للهيئات الوطنية المكلفة بإنجاز المنشآت القاعدية في مجالي الموانئ و السكك الحديدية, و ذلك في إطار سلسلة من اللقاءات التمهيدية مع مسؤولين من القطاع لبحث وضعية المشاريع الإستراتيجية الكبرى, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وفي هذا الإطار, عقد السيد جلاوي جلسات خاصة مع المدراء العامين لكل من الوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية, الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية ومجمع إنجاز السكك الحديدية وكذا مجمع الدراسات والمنشآت والمراقبة والمساعدة, يضيف ذات المصدر.

وخلال اللقاء الذي جمعه بالمدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية, تم استعراض مدى تقدم المشاريع الموكلة للوكالة, وفي مقدمتها مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي, الذي يشمل إنجاز رصيف منجمي في إطار مشروع الفوسفات المدمج, إلى جانب متابعة تقدم الدراسات الجارية الخاصة بتوسعة ميناء جن جن بولاية جيجل.

وفي لقائه مع المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية, تم تقديم عرض شامل حول برنامج الاستثمار في السكة الحديدية, والذي يتضمن مشاريع إنجاز الخطين المنجميين الشرقي والغربي, بالإضافة إلى الدراسات المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين الجزائر وتمنراست, حسب البيان.

وخلال اللقاء الذي عقده مع المدير العام لمجمع إنجاز السكك الحديدية, تم التطرق إلى "وضعية هذا المجمع المستحدث مؤخرا بقرار من السيد رئيس الجمهورية, مع عرض المشاريع التي يشرف على إنجازها والآفاق المستقبلية المرتبطة بها, خاصة وأنه حقق نتائج جيدة رغم نشأته الحديثة".

وفيما يتعلق بلقائه مع الرئيس المدير العام لمجمع الدراسات والمنشآت والمراقبة والمساعدة, فقد خصص لمناقشة آليات الدعم التقني الموجهة لمرافقة مختلف المشاريع قيد الإنجاز وضمان احترام معايير الجودة والآجال التعاقدية.

وفي ختام هذه الجلسات, أكد السيد جلاوي أن هذه اللقاءات الخاصة "تندرج ضمن المتابعة الدقيقة لمختلف البرامج الاستثمارية في مجالي المنشآت القاعدية", مشددا على ضرورة "التنسيق الوثيق بين جميع الفاعلين وتطبيق الصرامة في تنفيذ الالتزامات التعاقدية, بما يضمن تجسيد المشاريع الكبرى ذات البعد الاستراتيجي والاقتصادي, وفي مقدمتها الخطوط المنجمية والموانئ".

كما أسدى الوزير تعليمات إلى الرئيس المدير العام لمجمع إنجاز السكك الحديدية "بضرورة توسيع نشاطات المجمع في مجال الصيانة, لاسيما مع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية, والعمل على عقد شراكات مع الشركات والمؤسسات الوطنية, بما يعزز الديناميكية الاقتصادية ويدعم قدرات القطاع, وفقا لذات المصدر.