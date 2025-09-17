الصالون الدولي للصناعات الغذائية بموسكو: حركية مكثفة ولقاءات ثنائية بالجناح الجزائري

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 سبتمبر 2025 19:56     الفئـة : اقتصــاد

الجزائر - شهد الجناح الجزائري بالصالون الدولي ال34 للصناعات الغذائية والمشروبات بموسكو 2025 في يومه الثاني حركية مكثفة للزيارات واللقاءات الثنائية بين المتعاملين الوطنيين ونظرائهم من روسيا ودول أخرى, مشكلا منصة للتعريف بقدرات الجزائر الإنتاجية, مع فتح فرص التعاون والشراكة.

وحسب بيان لوزارة التجارة الخارجية و ترقية الصادرات, المشرفة على المشاركة الوطنية في المعرض (16-19 سبتمبر), يشهد الجناح الجزائري "إقبالا متزايدا من الزوار والمهنيين, حيث تواصل المؤسسات الوطنية ال15 المشاركة عرض منتجاتها المتنوعة في قطاع الصناعات الغذائية, وسط اهتمام لافت من المتعاملين الاقتصاديين الدوليين".

وموازاة مع استقطابه للزوار, تبرز المؤسسات المشاركة "مختلف السلع والمنتجات الوطنية, حيث تعرض تشكيلة واسعة تشمل المنتجات الفلاحية والمنتجات الغذائية المحولة, ما يعكس تنوع وثراء الصناعة الغذائية الجزائرية", يشير نفس المصدر. وتأتي المشاركة الجزائرية, يتابع البيان ذاته, في إطار البرنامج الرسمي للتظاهرات الاقتصادية بالخارج لسنة 2025, تحت إشراف الوزارة بهدف الترويج للمنتوج الوطني وتوسيع حضوره في الأسواق الدولية.

آخر تعديل على الأربعاء, 17 سبتمبر 2025 19:59
كلـمات مفتـاحيــة :
الصالون الدولي للصناعات الغذائية بموسكو: حركية مكثفة ولقاءات ثنائية بالجناح الجزائري
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 سبتمبر 2025 19:56     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

انطلاق التصفيات الجهوية لأولمبياد المهن 2025 بالجزائر العاصمة

25.09.21

2458 أسرة بالعاصمة تستفيد من إعانات مالية بمناسبة الدخول المدرسي

25.09.21

رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بالتركيز على أداء مهامها بجدية عالية

25.09.21

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

25.09.21

المرصد الوطني للمجتمع المدني : السيدة حملاوي تستقبل وفدا من أعيان ولاية جانت

25.09.21

إدانة شديدة لقمع المخزن احتجاجات رافضة لرسو سفن إبادة الفلسطينيين بالموانئ الغربية

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق