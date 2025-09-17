الصالون الدولي للصناعات الغذائية بموسكو: حركية مكثفة ولقاءات ثنائية بالجناح الجزائري

وحسب بيان لوزارة التجارة الخارجية و ترقية الصادرات, المشرفة على المشاركة الوطنية في المعرض (16-19 سبتمبر), يشهد الجناح الجزائري "إقبالا متزايدا من الزوار والمهنيين, حيث تواصل المؤسسات الوطنية ال15 المشاركة عرض منتجاتها المتنوعة في قطاع الصناعات الغذائية, وسط اهتمام لافت من المتعاملين الاقتصاديين الدوليين".
وموازاة مع استقطابه للزوار, تبرز المؤسسات المشاركة "مختلف السلع والمنتجات الوطنية, حيث تعرض تشكيلة واسعة تشمل المنتجات الفلاحية والمنتجات الغذائية المحولة, ما يعكس تنوع وثراء الصناعة الغذائية الجزائرية", يشير نفس المصدر. وتأتي المشاركة الجزائرية, يتابع البيان ذاته, في إطار البرنامج الرسمي للتظاهرات الاقتصادية بالخارج لسنة 2025, تحت إشراف الوزارة بهدف الترويج للمنتوج الوطني وتوسيع حضوره في الأسواق الدولية.