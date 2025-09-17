وزير الفلاحة يترأس اجتماعا تنسيقيا تحسبا للندوة الوطنية لعصرنة الفلاحة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 سبتمبر 2025 19:49     الفئـة : اقتصــاد
وزير الفلاحة يترأس اجتماعا تنسيقيا تحسبا للندوة الوطنية لعصرنة الفلاحة

الجزائر - ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, ياسين وليد اليوم الأربعاء, اجتماعا تنسيقيا مع الإطارات المركزية للوزارة تم خلاله بحث التحضير للندوة الوطنية لعصرنة الفلاحة التي سيتم تنظيمها قريبا بمشاركة جميع الفاعلين في القطاع وخبراء وطنيين ودوليين لرسم خارطة طريق جديدة لقطاع الفلاحة, وفق ما أفاد به بيان للوزارة.

بالمناسبة, أبرز الوزير ضرورة "إعادة النظر بشكل عميق في هيكلة قطاع الفلاحة لا سيما المؤسسات تحت الوصاية التي لم تتغير منذ الاستقلال، والتي لم تعد تواكب تطورات العصر" وكذا "عصرنة القطاع بوضع آليات تسمح بالحصول على معلومات دقيقة وآنية واتخاذ قرارات صائبة بالاعتماد على ما تتيحه اليوم التكنولوجيا".

واضاف في كلمته أن "التحدي الكبير لقطاع الفلاحة اليوم هو تحدي المردودية و الاستعمال الأمثل للموارد، ولن تتحقق أهداف القطاع في هذا المجال بدون عصرنة وبدون اتباع النماذج الناجحة في دول العالم والاستثمار في العامل البشري".

كما أبرز الوزير أهمية جعل القطاع أكثر جاذبية للشباب، والاستثمار أكثر في العامل البشري من خلال الاستفادة من التجارب الدولية، لزيادة مردودية الفلاحة وعصرنتها مع "عصرنة آليات تمويل الفلاحة والتجهيزات، وتحسين مرافقة المستثمرين 
وطنيين كانوا أم أجانب".

وبعدما حث على "خلق توازنات أكبر بين آليات ضبط السوق وضرورة الزيادة في الإنتاج الوطني، والابتعاد تدريجيا عن الاستيراد", دعا السيد ياسين وليد الى ايجاد "الحلول وبشكل نهائي وبطريقة براغماتية للمشاكل المتعلقة بالعقار الفلاحي, سواء في الشمال أم في الجنوب".

آخر تعديل على الأربعاء, 17 سبتمبر 2025 21:27
كلـمات مفتـاحيــة :
وزير الفلاحة يترأس اجتماعا تنسيقيا تحسبا للندوة الوطنية لعصرنة الفلاحة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 سبتمبر 2025 19:49     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

انطلاق التصفيات الجهوية لأولمبياد المهن 2025 بالجزائر العاصمة

25.09.21

2458 أسرة بالعاصمة تستفيد من إعانات مالية بمناسبة الدخول المدرسي

25.09.21

رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بالتركيز على أداء مهامها بجدية عالية

25.09.21

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

25.09.21

المرصد الوطني للمجتمع المدني : السيدة حملاوي تستقبل وفدا من أعيان ولاية جانت

25.09.21

إدانة شديدة لقمع المخزن احتجاجات رافضة لرسو سفن إبادة الفلسطينيين بالموانئ الغربية

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق