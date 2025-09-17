الجزائر تشارك بفيينا في الدورة الـ69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 سبتمبر 2025 18:43     الفئـة : اقتصــاد
الجزائر تشارك بفيينا في الدورة الـ69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

الجزائر - تشارك الجزائر في أشغال الدورة الـ 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تجري أشغالها في فيينا (النمسا), من 15 الى 19 سبتمبر, بوفد متعدد القطاعات, يترأسه رئيس السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين, الراشدي منادي, حسبما افاد به بيان لوزارة المحروقات والمناجم.

وأوضح المصدر ذاته أن السيد منادي أكد, في كلمة ألقاها خلال جلسة النقاش العام, "دعم الجزائر لجهود الوكالة في تعزيز استفادة الدول النامية من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية, لاسيما في مجالات الصحة والزراعة والموارد المائية والبيئة".

وفي هذا الاطار, اشار رئيس السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين الى مساهمة الجزائر خاصة فيما يتعلق بتجسيد مبادرة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "أشعة الأمل", من خلال "تكوين عدد من الطلبة والمهنيين من الدول الإفريقية الشقيقة في الطب النووي, علم الأشعة, والعلاج الإشعاعي".

وخلال المنتدى العلمي لهذا العام الموسوم بشعار "الذرة من أجل المياه", استعرض السيد منادي, "جهود الجزائر الرامية لتحقيق الأمن المائي, والتي توجت هذه السنة, بتشغيل خمس مصانع جديدة لتحلية مياه البحر وهذا في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون".

كما أشاد رئيس السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين بمستوى تجسيد أنشطة التعاون التقني مع الوكالة, مجددا "عزم الجزائر مواصلة جهودها الرامية لمرافقة الأشقاء الأفارقة في مجال العلوم والتطبيقات النووية المدرجة في مهام الوكالة".

ولم يفوت رئيس الوفد الجزائري التطرق إلى الأوضاع الإنسانية في غزة في سياق حرب الإبادة الذي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الاعزل حيث دعا السيد منادي الوكالة  الدولية للطاقة الذرية "لتقديم كافة أشكال الدعم لدولة فلسطين الشقيقة في إطار ولايتها", مع حثه "الدول الأعضاء على مساندة مشروع القرار الذي ستقدمه المجموعة العربية حول برنامج التعاون التقني في فلسطين خلال أشغال هذه الدورة", وفقا للبيان.

 

آخر تعديل على الأربعاء, 17 سبتمبر 2025 18:56
كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر تشارك بفيينا في الدورة الـ69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 سبتمبر 2025 18:43     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

2458 أسرة بالعاصمة تستفيد من إعانات مالية بمناسبة الدخول المدرسي

25.09.21

رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بالتركيز على أداء مهامها بجدية عالية

25.09.21

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

25.09.21

المرصد الوطني للمجتمع المدني : السيدة حملاوي تستقبل وفدا من أعيان ولاية جانت

25.09.21

إدانة شديدة لقمع المخزن احتجاجات رافضة لرسو سفن إبادة الفلسطينيين بالموانئ الغربية

25.09.21

الدبلوماسية الصحراوية تحقق انتصارات حقيقية على الساحة الدولية

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق