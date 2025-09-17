الجزائر تشارك بفيينا في الدورة الـ69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأوضح المصدر ذاته أن السيد منادي أكد, في كلمة ألقاها خلال جلسة النقاش العام, "دعم الجزائر لجهود الوكالة في تعزيز استفادة الدول النامية من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية, لاسيما في مجالات الصحة والزراعة والموارد المائية والبيئة".
وفي هذا الاطار, اشار رئيس السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين الى مساهمة الجزائر خاصة فيما يتعلق بتجسيد مبادرة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "أشعة الأمل", من خلال "تكوين عدد من الطلبة والمهنيين من الدول الإفريقية الشقيقة في الطب النووي, علم الأشعة, والعلاج الإشعاعي".
وخلال المنتدى العلمي لهذا العام الموسوم بشعار "الذرة من أجل المياه", استعرض السيد منادي, "جهود الجزائر الرامية لتحقيق الأمن المائي, والتي توجت هذه السنة, بتشغيل خمس مصانع جديدة لتحلية مياه البحر وهذا في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون".
كما أشاد رئيس السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين بمستوى تجسيد أنشطة التعاون التقني مع الوكالة, مجددا "عزم الجزائر مواصلة جهودها الرامية لمرافقة الأشقاء الأفارقة في مجال العلوم والتطبيقات النووية المدرجة في مهام الوكالة".
ولم يفوت رئيس الوفد الجزائري التطرق إلى الأوضاع الإنسانية في غزة في سياق حرب الإبادة الذي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الاعزل حيث دعا السيد منادي الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لتقديم كافة أشكال الدعم لدولة فلسطين الشقيقة في إطار ولايتها", مع حثه "الدول الأعضاء على مساندة مشروع القرار الذي ستقدمه المجموعة العربية حول برنامج التعاون التقني في فلسطين خلال أشغال هذه الدورة", وفقا للبيان.