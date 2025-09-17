المعرض العالمي بأوساكا: سوناطراك تشارك في فعاليات أسبوع الطاقة الدولي

ويعد "أسبوع الطاقة الدولي", المنظم تحت شعار "تصميم مجتمع المستقبل: تخيل حياتنا غدا", أحد أبرز المنصات التي تجمع قادة الحكومات والمنظمات الدولية, إلى جانب كبار الفاعلين في قطاع الطاقة, لمناقشة التحديات والفرص وبحث الحلول المبتكرة لتسريع التحول الطاقوي المستدام, حسب البيان.
وتسجل سوناطراك "حضورا بارزا ومتميزا" ضمن الوفد الجزائري المشارك في فعاليات الحدث, مما يعكس "التزامها بتعزيز موقع الجزائر الفعال في قطاع الطاقة العالمي والمساهمة في رسم معالم مستقبل نظيف وآمن ومستدام, يحفظ الأرض لأجيال الغد".
كما تؤكد مشاركة المجمع -يضيف البيان- موقعه "كفاعل استراتيجي موثوق في ضمان الإمدادات الطاقية وكشريك دولي منفتح على الابتكار والطاقات النظيفة, لاسيما عبر مشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر".
وبالمناسبة, قام المدير المركزي للطاقات الخضراء والمتجددة بالمجمع, يوسف خنفر, إلى جانب مدير البيئة بالمديرية المركزية للصحة والسلامة والبيئة, عبد القادر فضيل شريف, بالمشاركة في ندوة تقنية رفيعة المستوى تمحورت مواضعها حول تعزيز الانتقال الطاقوي نحو بدائل نظيفة ومستدامة, كالهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة, وكذا آليات تحقيق الأمن الغذائي والمائي من خلال الاستثمار في الطاقات الخضراء وإنتاج الأسمدة الداعمة للنشاط الفلاحي, فضلا عن مواضيع ذات صلة بضمان المياه النظيفة والمستدامة عبر تحليتها وإعادة تدويرها, بما يعزز الأمن الطاقوي, الغذائي والمائي للمواطنين.
ولفت المجمع في بيانه إلى أن الجناح الجزائري المشارك في التظاهرة سينظم فعالية "أسبوع الطاقة الجزائري", والذي سيمكن من "تسليط الضوء على إنجازات الجزائر في مجالات الأمن الطاقوي, الغذائي والمائي, فضلا عن إبراز استراتيجيتها في تنويع مصادر الطاقة والانتقال نحو نموذج أكثر استدامة", وفقا لذات المصدر.