المعرض العالمي بأوساكا: الجزائر تنظم ندوة علمية حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقة المتجددة والهيدروجين

أوساكا (اليابان) - نظمت الجزائر, يوم الاربعاء بمدينة أوساكا اليابانية, ندوة علمية حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقة المتجددة والهيدروجين, وهذا في إطار فعاليات المعرض العالمي "أكسبو2025".

ونشط هذه الندوة, التي حملت عنوان "خارطة طريق التقدم والطموح العالمي", خبراء من وزارة المحروقات والمناجم ووزارة الطاقة والطاقات المتجددة, وذلك ضمن أسبوع "مستقبل الارض والتنوع البيولوجي" من 17 الى 28 سبتمبر الجاري.

وكانت هذه الندوة متبوعة بأبواب مفتوحة للتعريف بالقطاع بجناح الجزائر في المعرض العالمي.

وتم خلال هذه الندوة عرض أهم أسس الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين, وإبراز الانجازات المتعلقة بتطوير هذه الطاقات خاصة في إطار البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الرامي إلى انتاج 15 الف ميغاواط من هذه الطاقات بحلول 2035, حسبما أفاد به في تصريح صحفي بالمناسبة, المدير العام للاستشراف بوزارة المحروقات والمناجم, ميلود مجلد.

وتم التركيز في هذا السياق على تطوير رأس المال البشري والتعاون الدولي والاستثمار والتمويل فضلا عن إبراز مقومات الجزائر في هذا المجال سواء من ناحية الطاقات الشمسية او الرياح, يضيف السيد مجلد, مشيرا إلى الأهمية الكبرى التي توليها الجزائر لهذا المجال من خلال تخصيص وزارة تعنى بتطوير الطاقات بصفة عامة.

