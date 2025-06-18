﻿﻿الجزائر تشارك بوفد اقتصادي هام في معرض صفاقس الدولي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 جوان 2025 19:33     الفئـة : اقتصــاد
﻿﻿الجزائر تشارك بوفد اقتصادي هام في معرض صفاقس الدولي

الجزائر - تشارك الجزائر بوفد اقتصادي هام في فعاليات الطبعة ال59 لمعرض صفاقس الدولي بتونس, التي تجري فعالياتها من 17 يونيو إلى 1 يوليو, حسبما أفاد به اليوم الاربعاء بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.

وتتميز هذه المشاركة بحضور أكثر من 20 مؤسسة وطنية رائدة في مختلف القطاعات الإنتاجية على غرار الصناعات الغذائية, الصناعات الكهرومنزلية, مواد التجميل, النسيج والملابس, المنتجات الحرفية. 

وسيتم خلال هذه الفعالية عرض مجموعة واسعة من المنتجات محلية الصنع وفق أعلى معايير الجودة والابتكار, حسب المصدر ذاته.

وتهدف هذه المشاركة التي تأتي "في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وتحت إشراف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات", إلى "تعزيز التبادل التجاري مع الدول الإفريقية, خاصة تونس الشقيقة, وفتح افاق جديدة للتصدير خارج المحروقات, بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين, بما يندرج ضمن الجهود الوطنية لتنويع الاقتصاد وترقية العلامة الجزائرية في الخارج".

ويشمل برنامج المشاركة الجزائرية في المعرض الدولي بصفاقس تنظيم جلسات عمل ثنائية مع المؤسسات التونسية, لبحث فرص التبادل والشراكة وتسهيل الانخراط في سلاسل القيمة الإقليمية, وكذا عقد ورشات تقنية لمناقشة افاق التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس وتسليط الضوء على فرص الاستثمار والتصنيع المشترك.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
﻿﻿الجزائر تشارك بوفد اقتصادي هام في معرض صفاقس الدولي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 جوان 2025 19:33     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.23

كوبا ضيف شرف الدورة ال 12 لمهرجان الجزائر الدولي للفيلم ديسمبر القادم

25.09.23

برنامج عدل 3: ضرورة استكمال كل الاجراءات المتعلقة بعقود الاراضي قبل فتح أي ورشة

25.09.23

كرة القدم/الرابطة الأولى "موبيليس" : إجراء مباريات الجولة السابعة يومي 3 و 4 أكتوبر

25.09.23

الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة: السيد عطاف يجري بنيويورك مقابلة مع رئيسة…

25.09.23

وزير الصحة يترأس اجتماعا تنسيقيا لمناقشة سبل تطوير المنظومة الصحية الوطنية

25.09.23

منظمة الصحة العالمية تحذر من ارتفاع مقلق في حالات الكوليرا بدارفور

الأكثــر قـراءة

25.09.22

مراقبة مطابقة المركبات المستوردة : منصة حجز المواعيد ستقلص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة

25.09.22

بداري يؤكد من تيسمسيلت أن الجامعة الجزائرية هي القلب النابض للتنمية

25.09.22

بداري يشرف على مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2025-2026

25.09.22

الطبعة ال17 للمهرجان الدولي للشريط المرسوم: مشاركة 17 بلدا ومصر ضيف شرف

25.09.23

الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا

25.09.22

سيدي بلعباس: السيد سعداوي يشرف على تدشين الثانوية الجهوية للرياضيات