﻿﻿الجزائر تشارك بوفد اقتصادي هام في معرض صفاقس الدولي

الجزائر - تشارك الجزائر بوفد اقتصادي هام في فعاليات الطبعة ال59 لمعرض صفاقس الدولي بتونس, التي تجري فعالياتها من 17 يونيو إلى 1 يوليو, حسبما أفاد به اليوم الاربعاء بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.

وتتميز هذه المشاركة بحضور أكثر من 20 مؤسسة وطنية رائدة في مختلف القطاعات الإنتاجية على غرار الصناعات الغذائية, الصناعات الكهرومنزلية, مواد التجميل, النسيج والملابس, المنتجات الحرفية.

وسيتم خلال هذه الفعالية عرض مجموعة واسعة من المنتجات محلية الصنع وفق أعلى معايير الجودة والابتكار, حسب المصدر ذاته.

وتهدف هذه المشاركة التي تأتي "في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وتحت إشراف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات", إلى "تعزيز التبادل التجاري مع الدول الإفريقية, خاصة تونس الشقيقة, وفتح افاق جديدة للتصدير خارج المحروقات, بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين, بما يندرج ضمن الجهود الوطنية لتنويع الاقتصاد وترقية العلامة الجزائرية في الخارج".

ويشمل برنامج المشاركة الجزائرية في المعرض الدولي بصفاقس تنظيم جلسات عمل ثنائية مع المؤسسات التونسية, لبحث فرص التبادل والشراكة وتسهيل الانخراط في سلاسل القيمة الإقليمية, وكذا عقد ورشات تقنية لمناقشة افاق التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس وتسليط الضوء على فرص الاستثمار والتصنيع المشترك.