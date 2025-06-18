الجزائر/ماليزيا: مجمع سونلغاز يبدي استعداده لتلبية الاحتياجات الطاقوية لمجمع ليون

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 جوان 2025 18:03     الفئـة : اقتصــاد
الجزائر/ماليزيا: مجمع سونلغاز يبدي استعداده لتلبية الاحتياجات الطاقوية لمجمع ليون

الجزائر - أكد الرئيس المدير العام ل"سونلغاز", مراد عجال, اليوم الأربعاء, لدى استقباله لوفد عن مجمع "ليون" الماليزي, استعداد المجمع العمومي لتلبية كل الاحتياجات الطاقوية ل"ليون" الذي يعتزم الاستثمار في الجزائر, لا سيما في مجال الصناعات التحويلية, الحديد والصلب.

ووفقا لما أورده بيان للمجمع العمومي, أوضح السيد عجال للوفد الماليزي الذي يقوده الرئيس التنفيذي لمجمع "ليون", تان سري ويليام شينغ, أن "سونلغاز وباعتبارها متعاملا موثوقا في مجال الطاقة (الكهرباء والغاز) تلتزم بتنفيذ توصيات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تشجيع الاستثمار الخارجي في الجزائر وتهيئة بيئة ملائمة لدعم تلك الاستثمارات".

وأضاف بأن "مجمع سونلغاز مستعد لتلبية كل الاحتياجات الطاقوية التي تتطلبها استثمارات "ليون" الماليزي, بأحسن مستوى للتزويد, مع ضمان استمرارية وجودة الخدمة", حسب البيان.

وأشار المسؤول الأول في سونلغاز إلى أهمية التنسيق بين الفرق التقنية للمجمعين, خصوصا ما تعلق بتزويد الطرف الجزائري بكل المعطيات التي من شأنها توضيح الرؤية حول احتياجات المستثمر الماليزي, وبلورة الحلول الممكن تقديمها حسب احتياجات المشاريع ومواقعها, لا سيما المشروع الذي سيتم بالتعاون مع المجمع الجزائري الصناعي "سيدار".

وجرى هذا اللقاء بحضور سفير ماليزيا لدى الجزائر, ريزاني إروان محمد مازلان, والذي أبدى اهتمام سلطات بلاده بالاستثمار في الجزائر عن طريق عقد شراكات هامة مع متعاملين اقتصاديين كمجمع "سونلغاز", وفقا لنفس المصدر.

آخر تعديل على الأربعاء, 18 جوان 2025 18:05
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 جوان 2025 18:03     الفئـة : اقتصــاد

