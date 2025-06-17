محروقات: الشروع في فتح أظرفة الشركات المشاركة في مناقصة "ألجيريا بيد راوند 2024"

الجزائر - انطلقت, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, جلسة فتح أظرفة الشركات المشاركة في مناقصة "ألجيريا بيد راوند 2024", التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" في أكتوبر الماضي, تمهيدا لمنح رخص استكشاف المحروقات.

وأشرف على العملية وزير الدولة, وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, بحضور كل من كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة, المكلفة بالمناجم, كريمة طافر, رئيس وكالة "ألنفط", مراد بلجهم والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, رشيد حشيشي, وممثلي الشركات المشاركة في المناقصة.

وعرفت العملية مشاركة شركات ومجمعات من جنسيات مختلفة كانت قد استفادت من قبل من الولوج الى غرف البيانات للاطلاع على التفاصيل التقنية.

وتم إطلاق "ألجيريا بيد راوند 2024", الذي يعد أول مناقصة منذ سنة 2014, في أكتوبر الماضي خلال مراسم افتتاح الطبعة ال12 لمعرض ومؤتمر إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين "ناباك 2024" بوهران.

وتقترح هذه المناقصة ست مناطق استكشاف وهي: "المزايد الكبير" في ولايات ورقلة وغرداية والمنيعة, "أهارا" بولاية إليزي, "رقان" بولاية أدرار, "زرافة" بولايتي أدرار وعين صالح, "طوال" بولايتي ورقلة وإليزي, و"قرن القصة" بولايات بشار وبني عباس والبيض و تيميمون.