محروقات: الشروع في فتح أظرفة الشركات المشاركة في مناقصة "ألجيريا بيد راوند 2024"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 جوان 2025 11:54     الفئـة : اقتصــاد

الجزائر - انطلقت, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, جلسة فتح أظرفة الشركات المشاركة في مناقصة "ألجيريا بيد راوند 2024", التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" في أكتوبر الماضي, تمهيدا لمنح رخص استكشاف المحروقات.

وأشرف على العملية وزير الدولة, وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, بحضور كل من كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة, المكلفة بالمناجم, كريمة طافر, رئيس وكالة "ألنفط", مراد بلجهم والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, رشيد حشيشي, وممثلي الشركات المشاركة في المناقصة.

وعرفت العملية مشاركة شركات ومجمعات من جنسيات مختلفة كانت قد استفادت من قبل من الولوج الى غرف البيانات للاطلاع على التفاصيل التقنية.

وتم إطلاق "ألجيريا بيد راوند 2024", الذي يعد أول مناقصة منذ سنة 2014, في أكتوبر الماضي خلال مراسم افتتاح الطبعة ال12 لمعرض ومؤتمر إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين "ناباك 2024" بوهران.

وتقترح هذه المناقصة ست مناطق استكشاف وهي: "المزايد الكبير" في ولايات ورقلة وغرداية والمنيعة, "أهارا" بولاية إليزي, "رقان" بولاية أدرار, "زرافة" بولايتي أدرار وعين صالح, "طوال" بولايتي ورقلة وإليزي, و"قرن القصة" بولايات بشار وبني عباس والبيض و تيميمون.

آخر تعديل على الثلاثاء, 17 جوان 2025 12:08
كلـمات مفتـاحيــة :
محروقات: الشروع في فتح أظرفة الشركات المشاركة في مناقصة "ألجيريا بيد راوند 2024"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 جوان 2025 11:54     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.24

تاشريفت يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين

25.09.24

انضمام الجزائر كعضو ملاحظ وحيد إلى الآيبا: البرلمان العربي يهنئ المجلس الشعبي الوطني

25.09.24

الجزائر تجدد التأكيد على أن الحوار والتفاوض هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الروسية-الأوكرانية

25.09.23

رياض منصور: الاعتراف بفلسطين حق وليس منة ونطالب بوقف المجازر في غزة

25.09.23

كوبا ضيف شرف الدورة ال 12 لمهرجان الجزائر الدولي للفيلم ديسمبر القادم

25.09.23

برنامج عدل 3: ضرورة استكمال كل الاجراءات المتعلقة بعقود الاراضي قبل فتح أي ورشة

الأكثــر قـراءة

25.09.23

تربية : انطلاق إيداع التماسات إعادة إدماج التلاميذ بداية من يوم غد الأربعاء عبر فضاء…

25.09.23

الموقف السياسي والدبلوماسي للجزائر بمؤتمر حل الدولتين, ترجمة حية لثوابت السياسة الجزائرية…

25.09.22

مراقبة مطابقة المركبات المستوردة : منصة حجز المواعيد ستقلص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة

25.09.23

تصفيات مونديال 2026 (الجولة 9 - مجموعة 7) : وهران تستعد لمباراة الصومال - الجزائر

25.09.22

بداري يشرف على مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2025-2026

25.09.23

العداء "جمال سجاتي": أنا سعيد بميداليتي الفضية وهدفي الذهب في الألعاب الأولمبية 2028