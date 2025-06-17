سوناطراك: المصادقة على الحصيلة السنوية والمالية ل2024 خلال الجمعية العامة العادية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 جوان 2025 10:53     الفئـة : اقتصــاد
الجزائر - صادقت الجمعية العامة لشركة سوناطراك, خلال اجتماعها في دورة عادية, برئاسة وزير الدولة, وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, السيد محمد عرقاب, ومشاركة أعضائها, على الحصيلة السنوية والمالية ل2024, حسبما أفاد به يوم الثلاثاء, بيان للمجمع.

وجرى الاجتماع, أمس الاثنين, بمشاركة أعضاء الجمعية العامة للمجمع : وزير المالية, السيد عبد الكريم بو الزرد, محافظ بنك الجزائر, السيد صلاح الدين طالب, وممثل رئاسة الجمهورية, السيد فوزي امقران, بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, السيد رشيد حشيشي, يضيف ذات المصدر.

وخلال هذا الاجتماع السنوي, الذي نظم بمقر المديرية العامة لسوناطراك, تم عرض الحصيلة السنوية والمالية لسنة 2024 والمصادقة عليها, يؤكد البيان.

كما سمح هذا الاجتماع, الذي عقد بحضور مراقبي الحسابات, بمراجعة الحسابات المالية لسوناطراك وإنجازاتها عبر سلسلة القيمة بأكملها.

وشملت هذه الجلسة أيضا محاور تتعلق بمختلف النشاطات عبر سلسلة القيمة في قطاع المحروقات -يقول البيان- مع تأكيد سوناطراك على "أهمية الاستثمار في مشاريع جديدة تسهم في تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية".

آخر تعديل على الثلاثاء, 17 جوان 2025 11:03
