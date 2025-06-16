الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: مجمع حكمة الاردني يستعرض تقدم مشاريعه في الجزائر

وضم الوفد الاردني, كل من مدير الشؤون العمومية بالمجمع, صالح مجاودة, مدير العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, طارق دروزة, نائب رئيس منطقة شمال إفريقيا, إياد أبو عواد, وكذا المدير العام لفرع المجمع بالجزائر, عبد الكريم كعباش.
تمحور هذا اللقاء حول استعراض نشاطات المجمع الأردني, الذي يعد من أبرز موردي الأدوية الجنيسة عالميا, إضافة إلى مناقشة المشاريع الجديدة التي يعمل المجمع على تجسيدها حاليا في الجزائر.
ويشمل المشروع الأول, المقرر تدشينه غدا الثلاثاء, وحدة إنتاج للمواد الصيدلانية القابلة للحقن (أمبولات وقوارير معقمة), بطاقة إنتاجية تبلغ 54 مليون وحدة سنويا, مما سيرفع عدد مصانع "حكمة" في الجزائر إلى خمسة مصانع, وفقا لنفس المصدر.
كما تناول اللقاء تفاصيل مشروع إعادة تأهيل وتوسعة وحدة إنتاج الأدوية الموجهة لعلاج الأورام, والتي ستنتج كبسولات وأقراصا بطاقة إنتاجية تفوق 565 مليون علبة سنويا, يضيف البيان.
وبالمناسبة, أشاد المدير العام للوكالة, عمر ركاش بمشاريع مجمع "حكمة" في الجزائر, داعيا القائمين عليه إلى توسيع استثماراتهم بإطلاق مشاريع صيدلانية جديدة, لا سيما في الأقطاب الصناعية المخصصة لهذا النوع من الصناعات.
كما أكد المدير العام على توجه الدولة الجزائرية نحو تعزيز الإنتاج الصيدلاني كما ونوعا, من خلال تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتقليص الاعتماد على الواردات, حسب البيان.