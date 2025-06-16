وزارة التجارة الخارجية تدعو المؤسسات المستوردة لتقديم عدد من الوثائق قبل 31 يوليو المقبل

  الإثنين, 16 جوان 2025

الجزائر - دعت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات, اليوم الاثنين في بيان لها, جميع المؤسسات (ذات الشخص الطبيعي و/أو المعنوي) والتي قامت بالاستيراد في إطار عمليات التسيير والتجهيز خلال سنة 2024 والسداسي الأول من 2025, إلى تقديم عدد من الوثائق لمصالحها في أجل أقصاه 31 يوليو المقبل.

ويتعلق الامر بتقديم حصيلة الميزانية الجبائية لسنة 2024 مؤشر عليها من طرف مصالح الضرائب, التصريحات الجمركية (D10) لشراء المواد المستوردة لسنة 2024 والسداسي الأول من سنة 2025, التصريحات الشهرية برقم الأعمال (G50) للسداسي الأول من سنة 2025.

كما تشمل الوثائق قائمة الزبائن (ETAT 104) لسنة 2024 والسداسي الأولى من سنة 2025 مؤشر عليها من طرف مصالح الضرائب ومحافظ الحسابات,  فواتير الكهرباء والغاز والمياه لسنة 2024 والسداسي الأول من سنة 2025, الدفاتر الفرعية المتعلقة بالمواد الأولية, المنتوج النهائي, المبيعات والمخزونات, بالنسبة لعمليات الاستيراد الخاصة بالتسيير, والدفاتر الفرعية المتعلقة بالشراء والمخزونات, الاستثمار, الاهتلاكات, بالنسبة لعمليات الاستيراد الخاصة بالتجهيز.

يضاف إلى ذلك وضعية اشتراكات العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء لسنة 2024, ووضعية الاشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء لسنة 2024, إلى جانب بطاقة تقنية للقدرات الإنتاجية النظرية والحقيقية مؤشر عليها من طرف محافظ الحسابات.

ويتم إرسال هذه الوثائق عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك, وفقا للبيان الذي أوضح بأن هذه العملية "تندرج ضمن مقاربة تنظيمية تهدف إلى تعزيز اليات المرافقة وضمان نجاعة الأنشطة التجارية الخارجية".

