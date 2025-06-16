بحث فرص الشراكة بين الشركة القابضة لصناعة الحديد ومجمع ليون الماليزي

الجزائر - تم اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة بحث فرص التعاون والشراكة بين الشركة الوطنية لصناعة الحديد ومجمع ليون الماليزي, حسب ما أفاد به بيان للشركة القابضة.

وشكل هذا الاجتماع مع الوفد الماليزي الذي يقوده الرئيس التنفيذي لمجمع ليون, تان سري ويليام شينغ, "فرصة لعرض ومناقشة جملة من المشاريع الصناعية المشتركة الواعدة بين الجانبين وتبادل الرؤى حول فرص الشراكة والاستثمار المشترك بما يخدم تعزيز النسيج الصناعي ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في البلدين", وفقا للمصدر نفسه.

ويأتي هذا اللقاء الذي جرى بحضور السفير الماليزي لدى الجزائر, ريزاني إيروان محمد مازيان, "ليؤكد الإرادة المشتركة لدى الجانبين في بناء شراكة قوية في قطاع استراتيجي, لا سيما ما تعلق بقطاع الحديد والصلب الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الصناعي والتكامل الاقتصادي بين الجزائر وماليزيا", يضيف البيان.

