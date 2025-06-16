افتتاح المعرض الدولي للأغذية الصحية غدا الثلاثاء بفيينا بمشاركة الجزائر كضيف شرف

ووفقا للمصدر ذاته, سيشارك وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات, كمال رزيق, رفقة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, في افتتاح فعاليات المعرض الدولي المنظم يومي 17 و18 يونيو الجاري ممثلا للجزائر بصفتها ضيف شرف هذه الطبعة, إلى جانب وفد من المؤسسات الجزائرية الناشطة في مجال الصناعات الغذائية الصحية والطبيعية.
وتكتسي هذه المشاركة "أهمية خاصة", يضيف البيان, كونها تسمح بتسليط الضوء على التراث الغذائي الجزائري المتنوع ومنتجاتنا الطبيعية ذات الجودة العالية, كما تعد فرصة استراتيجية لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الجزائرية, لاسيما في قطاع الأغذية الصحية الذي يشهد طلبا متزايدا على المستوى العالمي.
كما تهدف هذه التظاهرة إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية مع الدول الأوروبية من خلال عقد لقاءات أعمال ثنائية بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الدوليين, مع استعراض الإمكانيات والفرص الاستثمارية التي توفرها الجزائر في هذا المجال الواعد, يضيف البيان.