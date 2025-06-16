السيد ياسع يشارك في منتدى إفريقيا للطاقة بكيب تاون

وسيكون كاتب الدولة مرفوقا في هذه التظاهرة, التي تستمر إلى غاية 20 يونيو الجاري, بوفد يضم إطارات من الوزارة ومن مجمع سوناطراك, حسب المصدر نفسه.
ويعتبر منتدى افريقيا للطاقة من أبرز الفعاليات المتخصصة في القطاع على مستوى القارة, حيث يجمع قادة وصناع القرار, وممثلين عن الحكومات, ومؤسسات صناعية وطاقوية كبرى, ومؤسسات مالية دولية من مختلف أنحاء القارة وخارجها, لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بتطوير مشاريع الطاقة المستدامة وتعزيز الأمن الطاقوي في افريقيا.
وسيشارك السيد ياسع خلال المنتدى في عدة طاولات مستديرة وجلسات نقاشية رفيعة المستوى ستتناول قضايا التحول الطاقوي وتطوير مشاريع الطاقات المتجددة في القارة الأفريقية, حسب البيان.
وتندرج مشاركة الجزائر في هذا المنتدى "في إطار تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في مجال تطوير مشاريع الطاقة المستدامة, واستغلال المؤهلات الطبيعية الكبرى التي تزخر بها, بما يعزز من دورها كفاعل رئيسي في منظومة الطاقة بالقارة, ويرسخ مكانتها كشريك استراتيجي موثوق في قطاع الطاقات المتجددة", تضيف الوزارة في بيانها.