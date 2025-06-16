صناعة صيدلانية: الأردن تسعى لتقوية تعاونها مع الجزائر

الجزائر - أكد وزير الصحة الأردني, فراس إبراهيم الهواري, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن التعاون  بين الجزائر والأردن في الصناعة الصيدلانية "جد مثمر", مبديا رغبة بلده في تقوية هذا التعاون الثنائي, حسبما أفاد به بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية.

وأوضح الوزير الأردني, الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد من المتعاملين الاقتصاديين في مجال الصناعة الصيدلانية, لدى استقباله من طرف الأمين العام بالنيابة لوزارة الصناعة الصيدلانية, خالد دهان, ممثلا لوزير القطاع, أن "التعاون ما بين الأردن والجزائر في مجال الصناعة الصيدلانية جد مثمر", مشيرا إلى "فخره بهذه العلاقة المتميزة بين البلدين في هذا المجال".

كما أبدى اهتمام بلده "بتقوية هذا التعاون من خلال تبادل الخبرات والمعارف ما بين المتعاملين من الجانبين خاصة في مجال إنتاج الأدوية المبتكرة".

من جانبه, اعتبر السيد دهان أن التعاون  بين الجزائر والأردن في مجال الصناعة الصيدلانية "ناجح بامتياز" بالنظر إلى تطور الاستثمارات الأردنية بالجزائر, والتي تعد رائدة في المجال, مشيرا إلى أن الجزائر تتطلع إلى ترجمة هذا التقارب لبلوغ  تكامل تجاري ما بين البلدين في مجال إنتاج و تسويق الأدوية, خاصة و أن إستراتيجية وزارة الصناعة الصيدلانية تسعى إلى إنتاج المواد الأولية التي تدخل في مجال تصنيع  الأدوية, وهو ما سيخفض من تكاليف الإنتاج المحلي للأدوية.

وتم خلال اللقاء, الذي حضره رئيس الديوان والمدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وإطارات من الوزارة, استعراض واقع العلاقات التجارية ما بين البلدين مع إبراز المجهودات المبذولة في مجال الصناعة الصيدلانية, خاصة و أن الجزائر  تحصى اليوم نشاط ثلاثة  شركات أردنية متخصصة في صناعة الأدوية .

كما تطرق الجانبان أيضا إلى أهمية تطوير وتقوية العلاقة التي تربط الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية مع نظيرتها الأردنية لتسريع عملية تسجيل الأدوية وتسويقها داخل البلدين, وفقا للمصدر ذاته.

صناعة صيدلانية: الأردن تسعى لتقوية تعاونها مع الجزائر
