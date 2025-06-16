المجلس الشعبي الوطني : المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون تسوية الميزانية ل2022

العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 65283 شهيدا و 166575 مصابا -

أمطار ورعود مرتقبة عبر عدة ولايات من الوطن ابتداء من يوم الأحد -

تجارة خارجية: رزيق يترأس اجتماعا تقييميا لمراجعة إجراءات تنظيم القطاع -

قطاع التربية: نحو تنظيم مسابقة لتوظيف 45 ألف أستاذ و24 ألف إداري -

تدشين عديد المؤسسات التربوية الجديدة في الأطوار التعليمية الثلاثة بولايات شرق البلاد -

اليوم الدولي للسلام: غوتيريش يدعو إلى وقف الحروب في العالم -

افتتاح الطبعة ال13 للمهرجان الدولي للمالوف: أجواء احتفالية بتراث موسيقي أصيل -

مولوجي تعطي إشارة انطلاق السنة الدراسية 2025-2026 لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة -

بوغالي يؤكد أن المدرسة الجزائرية هي الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك -

الدخول المدرسي 2025-2026: وزير التربية الوطنية يعطي إشارة الانطلاق الرسمي من ولاية الجزائر -

الدخول المدرسي: ناصري يؤكد عزم الدولة على توفير مقومات النماء المعرفي لبناء جيل واع -

الدخول المدرسي: 12 مليون تلميذ يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة -

الدخول المدرسي 2026/2025: 12 مليون تلميذ يلتحقون غدا الأحد بمقاعد الدراسة عبر 30 ألف مؤسسة تربوية -

رئيس الجمهورية يهنئ الأسرة التربوية بمناسبة الدخول المدرسي الجديد -

جاذبية اقتصادية: الجزائر ضمن ال3 اقتصادات الاولى في افريقيا -

تعليمات بتشكيل لجنة مركزية لمتابعة إنجاز الخطين المنجميين الشرقي والغربي -

كرة القدم/رابطة ابطال افريقيا/الدور الأول التمهيدي /ذهاب/: مولودية الجزائر تعود بتعادل ثمين من مونروفيا أمام نادي فوس الليبيري (0-0) -

الدخول المدرسي: مخطط أمني وقائي و حملة تحسيسية وطنية للوقاية من حوادث المرور -

ملف الأطفال المصابين بالسرطان يحظى ب الأهمية القصوى لدى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة -