وزير الصناعة يدعو من باتنة المتعاملين الاقتصاديين الى الرفع من نسبة الإدماج في مختلف الصناعات

  أدرج يـوم : السبت, 14 جوان 2025 19:07     الفئـة : اقتصــاد
باتنة - دعا وزير الصناعة, سيفي غريب, اليوم السبت من باتنة, المتعاملين الاقتصاديين الى العمل من أجل الرفع من نسبة الإدماج في مختلف الصناعات.

وأكد الوزير لدى زيارته الميدانية الى المصنع المتخصص في الصناعات الميكانيكية كالمقطورات والجرارات الفلاحية والرافعات ''تيرصام'' بالمنطقة الصناعية بحي كشيدة بمدينة باتنة, بأن "أبواب الوزارة مفتوحة للمتعاملين الاقتصاديين من أجل العمل معا لتحقيق هذا المسعى والدفع بالصناعة الجزائرية والاقتصاد الوطني".

وشدد  في هذا السياق على "ضرورة أن تكون نسبة الإدماج حقيقية وأيضا مالية من خلال العمل على تخفيض تكلفة الإنتاج", مشيرا الى أن وزارة الصناعة تعمل على "مرافقة ودعم المتعاملين الاقتصاديين من أجل تحقيق ديناميكية صناعية يكون الهدف الأول فيها هو الرفع من نسبة الإدماج وأيضا تلبية احتياجات السوق الوطنية والتصدير".

وقام الوزير الذي كان مرفوقا بوالي ولاية باتنة، محمد بن مالك، بزيارة ميدانية إلى عدد من الوحدات الخاصة المختصة في إنتاج السيراميك والخزف الصحي ببلديات فسديس وعين ياقوت وجرمة, إلى جانب معاينة مشروع إنجاز مصنع لإنتاج السيارات والمركبات النفعية من علامة "سوكون" الصينية بالمنطقة الصناعية ببلدية زانة البيضاء, والذي ينتظر أن يوفر 1.300 منصب شغل دائم خلال مرحلة الاستغلال بعد تجسيده, حسب الشروحات المقدمة بعين المكان.

وقد أبدى الوزير في نهاية زيارته ارتياحه للديناميكية التي يشهدها قطاعه, مبرزا أن ولاية باتنة تشهد "قفزة نوعية" في هذا المجال، خاصة في صناعة مواد البناء ومنها منتجات السيراميك، مما يسمح -كما قال- بتلبية احتياجات السوق الوطنية من هذه المواد وتصدير الفائض منها.

  أدرج يـوم : السبت, 14 جوان 2025 19:07     الفئـة : اقتصــاد

