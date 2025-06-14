طاقات نظيفة: إنجاز مشاريع تجريبية لإنتاج وقود الطيران المستدام محليا

الجزائر - كشف كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة, نور الدين ياسع, اليوم السبت, عن إنجاز قطاعه لمشاريع تجريبية لإنتاج وقود الطيران المستدام محليا, في إطار المساعي الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني في قطاع الطيران.

وأكد السيد ياسع, في تصريح للصحافة على هامش ندوة دولية حول الاستدامة في الطيران المدني, نظمتها الخطوط الجوية الجزائرية, أن "العمل جار حاليا على تطوير مشروع إنتاج الكيروسين الاصطناعي (e-kerosene) والميثانول الاصطناعي (e-méthanol) المستدامين لفائدة القطاعات الصناعية", واصفا إياهما بـ"الوقودين الضروريين لإزالة الكربون من القطاعات التي يصعب كهربتها, على غرار قطاع الطيران".

وأشار كاتب الدولة إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار تجسيد أهداف منظمة الطيران المدني الدولي, الرامية إلى بلوغ صافي انبعاثات صفري بحلول سنة 2050.

وأوضح السيد ياسع أن هذين الوقودين سيمكنان من تقليص الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 65 و80 بالمائة مقارنة بالوقود التقليدي, مؤكدا أن الأمر يتعلق بتحد كبير في مسار الانتقال نحو الاستدامة, علما أن قطاع الطيران ينتج ما بين 2 و 3 بالمائة من إجمالي الانبعاثات في العالم.

ويعد وقود الطيران المستدام أحد أبرز الحلول المقترحة لإزالة الكربون من قطاع الطيران, ويتم إنتاجه انطلاقا من مصادر عضوية متجددة, مثل النفايات الزراعية والمنزلية والصناعية, ويعتبر بديلا منخفض الكربون لوقود الكيروسين التقليدي, مع إمكانية استخدامه في البنية التحتية الحالية للطائرات دون الحاجة إلى تعديلات تقنية كبيرة.

وقد نظمت الندوة الدولية تحت شعار: "الاستدامة في الأذهان, من أجل طيران أخضر", بحضور كل من وزير النقل, السعيد سعيود, ووزيرة البيئة وجودة الحياة, نجيبة جيلالي, والرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية, حمزة بن حمودة, والمدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش, والمدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني, حسن بولفلفل, إلى جانب خبراء دوليين ومديري مؤسسات وهيئات معنية.

وتخلل اللقاء تنظيم جلسات علمية وورشات نقاش, تم خلالها عرض مقاربات عملية ومبادرات مبتكرة من شأنها ترسيخ ثقافة الاستدامة داخل القطاع, والمساهمة في تقديم حلول واقعية وفعالة للتحديات البيئية.