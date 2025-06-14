الجزائر ترأس لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي

ويأتي هذا الانتخاب كتقدير لالتزام الجزائر الثابت تجاه معايير العمل الدولية ومساهمتها الفاعلة في المنظومة متعددة الأطراف التابعة لمنظمة العمل الدولية.
وفي كلمة له خلال مناقشة اعتماد تقرير اللجنة, أكد رئيس اللجنة على "أن هذا الانتخاب يعكس الثقة التي تحظى بها الجزائر في أوساط الدول الأعضاء والشركاء الاجتماعيين".
وأشار إلى "أن لجنة تطبيق المعايير تمثل أحد الركائز الأساسية لنظام الرقابة بمنظمة العمل الدولية منذ سنة 1926, بوصفها فضاء ثلاثي الأطراف يكرس احترام المعايير الدولية ويعزز الحقوق الأساسية للعمال".
وأبرز رئيس اللجنة "التجربة الإيجابية للجزائر في التعاون مع هيئات الرقابة, لا سيما من خلال تقديم التقارير الدورية بشأن تطبيق الاتفاقيات المصادق عليها, والاستجابة لملاحظات لجنة الخبراء عبر سلسلة من الإصلاحات التشريعية الرامية إلى مواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية".
وأوضح أن هذه الجهود تندرج ضمن "سياسة طموحة يقودها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لتكريس الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية, وتقوية الحوار الاجتماعي, وحماية حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وعلى صعيد أعمال اللجنة خلال هذه الدورة, أشادت الوفود المشاركة ب"الروح البناءة والاحترام المتبادل التي طبعت النقاشات التي توصلت إلى نتائج هامة, جسدت بشكل فعلي مبدأ الحوار الثلاثي, الذي يميز نظام الرقابة بمنظمة العمل الدولية".