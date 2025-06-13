الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا ترحب بالانضمام القريب للجزائر إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا

  الجمعة, 13 جوان 2025
الجزائر - أعربت الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) عن ترحيبها بالانضمام القريب للجزائر إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (تاك), مشددة على أهمية هذه المعاهدة في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميين.

وجاء في البيان الختامي الصادر عن القمة ال46 للآسيان, التي انعقدت في كوالالمبور يومي 26 و27 مايو, برئاسة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم :"نحن, الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا, نرحب بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية القريب إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا".

وجددت الدول الأعضاء التأكيد على "أهمية معاهدة +تاك+ بوصفها مدونة سلوك أساسية تحكم العلاقات بين الدول في المنطقة, ودورها المحوري في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين", كما شجعت الأطراف السامية المتعاقدة على "الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة", وفقا لما ورد في البيان.

كما أكدت الدول الأعضاء "التزامها باحترام وتعزيز مبادئ المعاهدة, والسعي إلى تعزيز أهميتها في المنطقة وخارجها", مشيدة في الوقت ذاته ب"تزايد اهتمام الدول غير الإقليمية بالانضمام إلى المعاهدة, انسجاما مع أهدافها ومبادئها".

ومن المرتقب أن تعقد الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في معاهدة +تاك+ في أغسطس 2025, بمقر أمانة الآسيان, وذلك في إطار التحضيرات للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس المعاهدة سنة 2026.

وفي هذا السياق, أعربت دول الآسيان عن أملها في اعتماد قرار ترعاه الآسيان للاحتفال بالذكرى الخمسين لمعاهدة +تاك+ خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

