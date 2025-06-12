مكافحة الجراد: عودة الفرق الجزائرية المشاركة في العملية بتونس

  أدرج يـوم : الخميس, 12 جوان 2025 19:41     الفئـة : اقتصــاد
مكافحة الجراد: عودة الفرق الجزائرية المشاركة في العملية بتونس

الجزائر - عادت فرق مكافحة الجراد الصحراوي الجزائرية إلى أرض الوطن بعد مشاركتها في جهود مكافحة أسراب الجراد بتونس, حيث جرت مراسم الاستقبال بحضور مسؤولين وممثلين عن عدة وزارات وهيئات ذات صلة, عرفانا بالمجهودات "الكبيرة" التي بذلتها هذه الفرق خلال العملية, حسبما أفاد به, اليوم الخميس, بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

وحضر مراسم استقبال هذه الفرق, التابعة لجهاز التدخل الجهوي لمكافحة الجراد الصحراوي, كل من الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, حميد بن ساعد, ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, الأمين التنفيذي للهيئة الإقليمية لمكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية, سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالجزائر وممثل عن سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر.

وتم -حسب الوزارة- استقبال هذه الفرق, التي تم إرسالها إلى الجمهورية التونسية للمساهمة في جهود مكافحة أسراب الجراد هناك, "عرفانا بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها وتقديرا للتعاون المثمر بين الدول الأعضاء في الهيئة الإقليمية لمكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية", التي يوجد مقرها في الجزائر.

آخر تعديل على الخميس, 12 جوان 2025 19:45
كلـمات مفتـاحيــة :
مكافحة الجراد: عودة الفرق الجزائرية المشاركة في العملية بتونس
  أدرج يـوم : الخميس, 12 جوان 2025 19:41     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

انطلاق التصفيات الجهوية لأولمبياد المهن 2025 بالجزائر العاصمة

25.09.21

2458 أسرة بالعاصمة تستفيد من إعانات مالية بمناسبة الدخول المدرسي

25.09.21

رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بالتركيز على أداء مهامها بجدية عالية

25.09.21

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

25.09.21

المرصد الوطني للمجتمع المدني : السيدة حملاوي تستقبل وفدا من أعيان ولاية جانت

25.09.21

إدانة شديدة لقمع المخزن احتجاجات رافضة لرسو سفن إبادة الفلسطينيين بالموانئ الغربية

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق