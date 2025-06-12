مكافحة الجراد: عودة الفرق الجزائرية المشاركة في العملية بتونس

وحضر مراسم استقبال هذه الفرق, التابعة لجهاز التدخل الجهوي لمكافحة الجراد الصحراوي, كل من الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, حميد بن ساعد, ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, الأمين التنفيذي للهيئة الإقليمية لمكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية, سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالجزائر وممثل عن سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر.
وتم -حسب الوزارة- استقبال هذه الفرق, التي تم إرسالها إلى الجمهورية التونسية للمساهمة في جهود مكافحة أسراب الجراد هناك, "عرفانا بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها وتقديرا للتعاون المثمر بين الدول الأعضاء في الهيئة الإقليمية لمكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية", التي يوجد مقرها في الجزائر.