الجزائر تنضم الى الاتفاق الخاص بإنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر

وجاء في المرسوم الرئاسي رقم 25-146, الموقع من قبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في 28 مايو 2025, "تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق حول إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر الموقع بريو دي جانيرو بتاريخ 20 يونيو 2012".
ويهدف المعهد, ومقره سيول (كوريا الجنوبية), أساسا إلى تعزيز التنمية المستدامة في البلدان النامية والناشئة والدول الاقل تطورا, من خلال دعم ونشر نموذج جديد للنمو الاقتصادي وهو النمو الأخضر, وكذا تقليص الفقر وخلق فرص العمل و الادماج الاجتماعي وتحسين الظروف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للبلدان النامية والناشئة من خلال الشراكات, وفق الاتفاق المتعلق بإنشائه والملحق بالمرسوم.