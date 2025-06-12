سونلغاز: فريق تقني يتوجه إلى سوريا لتقييم احتياجات قطاع الكهرباء

وأوضح البيان أن هذه المبادرة تندرج في إطار تنفيذ توجيهات السلطات العليا للبلاد, وتجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بخصوص دعم سوريا في مجال الكهرباء, حيث أكد السيد عجال خلال الاجتماع على أهمية هذه المهمة, باعتبارها من أولويات الدولة الجزائرية, مشددا على ضرورة التزام المجمع بتنفيذ التعهدات الرسمية بأفضل وجه.
ووفقا للمصدر ذاته, ستتركز مهام الفريق الجزائري مبدئيا على تقييم وضعية التموين بالطاقة الكهربائية في سوريا وتحديد احتياجات القطاع, مع اقتراح حلول آنية واستراتيجية في مجالات الإنتاج, والنقل, والتوزيع.
كما تشمل المهام ضمان برامج تكوين لفائدة الفنيين السوريين على مستوى المدارس التقنية التابعة لسونلغاز.
وختم البيان بالإشارة إلى أن الرئيس المدير العام شدد على ضرورة إعداد دراسة فنية شاملة, تكون بمثابة حجر الأساس لخارطة الطريق التي سيتم اعتمادها في إطار مشروع دعم قطاع الطاقة في سوريا.