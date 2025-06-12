انتعاش أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية مع توقع تزايد الطلب في أوروبا

الجزائر - سجلت أسعار النفط والغاز الطبيعي انتعاشا ملحوظا في الأسواق العالمية, مدفوعة بعدة عوامل في مقدمتها التطورات الجيوسياسية والمناخية, خاصة مع ترقب فشل المحادثات حول الملف النووي الإيراني, إلى جانب موجة الحر في أوروبا, والتي يتوقع أن تعزز الطلب على الغاز لأغراض التبريد.

وقد ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع, مدفوعة بتقييم نتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين, إلى جانب تضاؤل حظوظ إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي جديد بين واشنطن وطهران.

وسجلت العقود الآجلة لخام "برنت" ارتفاعا بنسبة 2ر1 بالمائة لتبلغ 69ر67 دولارا للبرميل, فيما صعد خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 5ر1 بالمائة ليصل إلى 94ر65 دولارا للبرميل.

وذكر موقع "إندبندنت عربية" أن وزير التجارة الأمريكي, هوارد لوتنيك, أعلن عن اتفاق مبدئي مع الصين لوقف الإجراءات التجارية المتبادلة في خطوة وصفها محللون بأنها قد تخفف مؤقتا من الضغوط على الطلب العالمي للطاقة, رغم غياب الوضوح حول تأثيراتها الاقتصادية على المدى البعيد.

وتفاعلت الأسواق النفطية أيضا مع التوترات المتزايدة مع إيران عقب تصريحات للرئيس الأمريكي, دونالد ترامب, أعرب فيها عن شكوكه بشأن استعداد طهران لوقف

تخصيب اليورانيوم, قبل أن ترد إيران بتهديدات حول استهداف قواعد أمريكية في المنطقة, ما أثار مخاوف من تصعيد محتمل قد يعطل إمدادات النفط من الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بالإنتاج, تواصل مجموعة "أوبك+" رفع إنتاجها بإضافة 411 ألف برميل يوميا, غير أن الطلب المرتفع داخل دول التحالف, خاصة في السعودية, قد يحد من تأثير هذه الزيادة على السوق, وفق تقديرات محللي "كابيتال إيكونوميكس".

أما على صعيد الغاز الطبيعي, فقد أنهت الأسعار في أوروبا سلسلة تراجعات دامت ثلاثة أيام, بالتزامن مع موجة حر تفوق المعدلات الموسمية, بحيث سجلت العقود المستقبلية للغاز ارتفاعا بنحو 2,2 بالمائة في ظل توقعات بزيادة الاستهلاك لأغراض التبريد خلال الأسبوعين المقبلين, خاصة مع احتمال تجاوز درجات الحرارة في لندن عتبة 30 درجة مئوية, بحسب موقع "الشرق بيزنس".

وتواجه الأسواق الأوروبية والآسيوية تحديات في تأمين الإمدادات مع اقتراب ذروة فصل الصيف, وسط تنافس متزايد على شحنات الغاز الطبيعي المسال, إلى جانب اضطرابات محتملة في الإنتاج الأمريكي مع بداية موسم الأعاصير.

وأضاف الموقع ذاته, نقلا عن محللي "سيتي غروب", أن التوقعات المناخية في آسيا تبقى متباينة مع احتمال تسجيل درجات حرارة معتدلة في شرق الصين مقابل أجواء أكثر حرارة من المعتاد في اليابان وكوريا الجنوبية.

وفي السياق نفسه, ارتفعت العقود المستقبلية للغاز المتداولة في هولندا - المؤشر المرجعي للأسعار في أوروبا - بنسبة 6ر1 بالمائة لتبلغ 20ر35 يورو لكل ميغاواط/ساعة.