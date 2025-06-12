الجزائر/الاتحاد الأوروبي: ضرورة الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة لتقوية العلاقات التجارية

  أدرج يـوم : الخميس, 12 جوان 2025 16:43     الفئـة : اقتصــاد

الجزائر - دعا سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر, دييغو ميادو باسكوا, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, إلى العمل على الاستغلال الأمثل للموارد والامكانيات المتاحة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر لتقوية العلاقات التجارية بين الطرفين.

وفي تصريح للصحافة, على هامش لقاء نظمته المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار الاجتماعي, جمع رجال أعمال جزائريين وإسبان, ممثلين لغرفة التجارة والصناعة وإدارة ميناء برشلونة, لفت السفير الى أن هذا اللقاء "يبرز من جديد صلابة العلاقات التجارية بين الجزائر وأوروبا", مشيدا بالإمكانيات المتاحة في ضفتي المتوسط على غرار المنشآت اللوجستية في ميناء برشلونة, والتي شكل اللقاء فرصة لعرضها.

كما أشاد بالإمكانات التي تحوزها الجزائر والتي "يجب مواصلة العمل على تقويتها والاستثمار فيها من أجل تعزيز العلاقات التجارية بين أوروبا والجزائر".

وذكر في ذات السياق بالأطر المنظمة للعلاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي, على غرار اتفاقية الشراكة والآليات المستقبلية للاستثمار, وكذا العمل على وضع ميثاق للمتوسط, معتبرا بأن "الظرف الحالي مهم لتقوية العلاقات بين الطرفين".

من جهته, عبر سفير إسبانيا بالجزائر, فيرناندو موران كالفو سوتيلو, عن أهمية اللقاء التي تتجلى في التعاون في "العديد من الجوانب على غرار تلك المتعلقة بالمجال الاقتصادي, التجاري, السياسي, وغيرها, بين البلدين الجارين الجزائر واسبانيا اللذين يقتسمان تاريخا مشتركا, ولهما تقارب ثقافي واجتماعي كبير".

وأبرز السفير في ذات السياق أن العلاقة التي تجمع البلدين "أخذت أبعادا جديدة", وأن "كل بلد في حاجة للبلد الآخر", وعليه "توجب العمل على المحافظة عليها وتعزيزها مستقبلا".

و تمحورت المداخلات خلال اللقاء حول السبل الكفيلة بتطوير الخدمات والوسائل اللوجستية للنقل البحري من أجل رفع حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في العديد من المجالات على غرار الصناعة الغذائية والفلاحة.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر/الاتحاد الأوروبي: ضرورة الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة لتقوية العلاقات التجارية
  أدرج يـوم : الخميس, 12 جوان 2025 16:43     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

المرصد الوطني للمجتمع المدني : السيدة حملاوي تستقبل وفدا من أعيان ولاية جانت

25.09.21

إدانة شديدة لقمع المخزن احتجاجات رافضة لرسو سفن إبادة الفلسطينيين بالموانئ الغربية

25.09.21

الدبلوماسية الصحراوية تحقق انتصارات حقيقية على الساحة الدولية

25.09.21

القيادة الصحراوية تبلغ دي ميستورا بموقفها المبني على أساس واحد وهو تمكين الشعب الصحراوي…

25.09.21

رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة التنسيق التام بين اعضاء الحكومة لتحقيق مناعة شاملة في كل…

25.09.21

بورصة الجزائر: سحب صفة ماسك حسابات وحافظ سندات مؤهل من بنك "بي إن بي باريبا الجزائر"

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق