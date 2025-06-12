الجزائر/الاتحاد الأوروبي: ضرورة الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة لتقوية العلاقات التجارية

وفي تصريح للصحافة, على هامش لقاء نظمته المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار الاجتماعي, جمع رجال أعمال جزائريين وإسبان, ممثلين لغرفة التجارة والصناعة وإدارة ميناء برشلونة, لفت السفير الى أن هذا اللقاء "يبرز من جديد صلابة العلاقات التجارية بين الجزائر وأوروبا", مشيدا بالإمكانيات المتاحة في ضفتي المتوسط على غرار المنشآت اللوجستية في ميناء برشلونة, والتي شكل اللقاء فرصة لعرضها.
كما أشاد بالإمكانات التي تحوزها الجزائر والتي "يجب مواصلة العمل على تقويتها والاستثمار فيها من أجل تعزيز العلاقات التجارية بين أوروبا والجزائر".
وذكر في ذات السياق بالأطر المنظمة للعلاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي, على غرار اتفاقية الشراكة والآليات المستقبلية للاستثمار, وكذا العمل على وضع ميثاق للمتوسط, معتبرا بأن "الظرف الحالي مهم لتقوية العلاقات بين الطرفين".
من جهته, عبر سفير إسبانيا بالجزائر, فيرناندو موران كالفو سوتيلو, عن أهمية اللقاء التي تتجلى في التعاون في "العديد من الجوانب على غرار تلك المتعلقة بالمجال الاقتصادي, التجاري, السياسي, وغيرها, بين البلدين الجارين الجزائر واسبانيا اللذين يقتسمان تاريخا مشتركا, ولهما تقارب ثقافي واجتماعي كبير".
وأبرز السفير في ذات السياق أن العلاقة التي تجمع البلدين "أخذت أبعادا جديدة", وأن "كل بلد في حاجة للبلد الآخر", وعليه "توجب العمل على المحافظة عليها وتعزيزها مستقبلا".
و تمحورت المداخلات خلال اللقاء حول السبل الكفيلة بتطوير الخدمات والوسائل اللوجستية للنقل البحري من أجل رفع حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في العديد من المجالات على غرار الصناعة الغذائية والفلاحة.