وهران: افتتاح الصالون الدولي للصناعة والبنية التحتية للسكك الحديدية

وقد أشرف الأمين العام لوزارة النقل جمال الدين عبد الغاني دريدي على افتتاح هذه التظاهرة الاقتصادية المنظمة على مدار أربعة أيام بمبادرة من وكالة الاتصال والتظاهرات الاقتصادية "موكا كوم" بالشراكة مع مركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" لوهران.

ويمثل هذا الصالون فرصة للمهنيين من أجل استكشاف آخر الابتكارات والتقنيات في مجال السكك الحديدية والتعرف على الحلول الجديدة لتطوير منشآت السكك الحديدية في إفريقيا.

ويجمع الصالون الأول من نوعه ,المقام تحت رعاية وزير النقل السعيد سعيود , جميع المهن والفاعلين الرئيسيين في القطاع بما في ذلك الشركات المتخصصة في إنشاء البنى التحتية ومصنعي المعدات والكوابل الكهربائية وكذا مصنعي القاطرات وعربات السكك الحديدية وأنظمة الإشارات, مثلما أشار إليه محافظ التظاهرة, مراد شبوب.

ويضم الصالون المخصص للابتكار و تكنولوجيا و حلول صناعة ومنشآت السكك الحديدية, أهم الفاعلين في السوق الوطنية و الدولية وأصحاب القرار والخبراء والمؤسسات الرائدة في صناعة السكك الحديدية.

كما تهدف هذه التظاهرة الاقتصادية إلى توفير "منصة تبادل مثلى, ترمي إلى ترقية خبرة صناعة و منشآت السكك الحديدية و خلق فرص للشراكة و تسهيل المبادلات حول تحديات وحلول السكك الحديدية في إفريقيا", كما أشير إليه.

وقد برمج المنظمون بالمناسبة سلسلة من المحاضرات تتناول مواضيع مثل "صناعة السكك الحديدية في الجزائر ..التنمية الإقليمية لتحسين اللوجستيك" و"صناعة السكك الحديدية والتحول الطاقوي في الجزائر" و"التنمية المستدامة والأثر البيئي للسكك الحديدية" و"تنفيذ مشاريع إشارات السكك الحديدية بالاعتماد على الكفاءات الجزائرية" وغيرها.