الجمعية العامة لسوناريم: السيد عرقاب يؤكد على استكمال وتطوير المشاريع المنجمية الهيكلية

  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 21:22     الفئـة : اقتصــاد
الجزائر - أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، على ضرورة استكمال وتطوير المشاريع الهيكلية للقطاع، داعيا المجمع الصناعي المنجمي "سوناريم" إلى زيادة استثماراته لاستغلال الموارد الموجودة، حسبما جاء في بيان للوزارة.

وخلال إشرافه على أشغال الجمعية العامة العادية ل"سوناريم"، شدد السيد عرقاب على ضرورة "استكمال وتطوير المشاريع الهيكلية كمنجم غارا جبيلات بتندوف، ومشروع الفوسفات المدمج ببلاد الهدبة بتبسة، إضافة إلى مشروع الزنك والرصاص بثالة حمزة وواد أميزور ببجاية".

واضاف -وفقا للبيان- أنه يتعين كذلك الإسراع في تشغيل مصانع المنتجات غير الحديدية.

ويتعلق الأمر بمصنع كربونات الكالسيوم بالخروب بولاية قسنطينة، والدولوميت بعين مليلة وأم البواقي، استكمالا لتلك التي تم تدشينها في 2023 و2024، فضلا عن مصنع البانتونيت في مغنية بولاية تلمسان، وكربونات الكالسيوم بعقاز ولاية معسكر، وكذا الفلدسبار بعين بربر بولاية عنابة، إضافة إلى محطة إنتاج وتحويل الحصى بعرقوب الطرف بولاية بسكرة.

وأسدى السيد عرقاب تعليمات لمجمع سوناريم للرفع من قدراته الانتاجية الحالية لمادة الباريت، والبدء في استغلال مناجم جديدة لأجل إشباع الاحتياجات الوطنية المتزايدة من هذه المادة، خصوصا لقطاع المحروقات.

وتم تكليف مجمع سوناريم بمضاعفة استثماراته في استغلال مواد جديدة لأجل عدم استيرادها مستقبلا، وكذا الرفع من الإدماج للإنتاج الوطني في جميع مراحل سلسلة القيمة في هذه المشاريع، حسب بيان الوزارة.

وجرت الجمعية العامة العادية للمجمع الصناعي المنجمي "سوناريم" بمقر المجمع، بحضور الرئيس المدير العام للمجمع، ومشاركة ممثل وزارة المالية، وأعضاء الجمعية العامة ومحافظي الحسابات، وذلك للنظر والتدقيق في حسابات سنة 2023 التي تم اعتمادها.

