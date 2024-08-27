وصول أول شحنة من الفيول الجزائري إلى ميناء طرابلس اللبناني

وجاء في البيان أنه "تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القاضي بدعم لبنان الشقيق بالطاقة ومساعدته على تجاوز أزمته الحالية, تعلن سوناطراك عن وصول شحنة من مادة الفيول إلى ميناء طرابلس اللبناني, على متن ناقلة عين أكر التي انطلقت من ميناء سكيكدة البترولي" يوم 22 أغسطس الجاري.
وتقدر هذه الشحنة ب30 ألف طن من مادة الفيول, موجهة لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد, يضيف المصدر ذاته.
ويتميز هذا الوقود بجودته "العالية" من حيث الكفاءة الطاقوية وانخفاض محتواه من الكبريت, وهو ما يعد مطلبا ضروريا لإنتاج الكهرباء, وفقا للمصدر ذاته.
و"تعكس هذه المبادرة التضامنية التي تهدف إلى مساندة الشعب اللبناني الشقيق في محنته العصيبة, الروح الإنسانية والتضامنية التي تسود العلاقات بين الجزائر ولبنان", حسب البيان.
من جانبه, "رحب وزير الطاقة والمياه اللبناني, وليد فياض, بهذه الهبة التضامنية, معربا عن شكره لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والشعب الجزائري على هذه المبادرة", حسبما ورد في بيان المجمع العمومي.