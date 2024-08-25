التوقيع على اتفاقية لإنتاج اللحوم البيضاء والحمراء

الجزائر - تم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, التوقيع على اتفاقية-إطار للشراكة بين كل من شركة تطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية, ومجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك, والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي, بغرض انتاج اللحوم البيضاء والحمراء الموجهة لضبط السوق تحسبا لشهر رمضان المقبل.

وجرت مراسم التوقيع على هذه الاتفاقية التي يستهدف من خلالها الشركاء انتاج ما لا يقل عن 10 آلاف طن من اللحوم البيضاء و50 الف رأس غنم, بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية, تحت إشراف وزير القطاع, يوسف شرفة.

ووقع الاتفاقية كل من الرئيس المدير العام لشركة تطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية SDCAS, مصطفى بلحنيني, والرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك Agrolog, جهيد زفزاف, والمدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي, شريف بن حبيلس, بحضور الاطارات المركزية ومدراء المجمعات الاقتصادية تحت الوصاية والفروع التابعة لها والأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف قطاع الفلاحة والتنمية الريفية لضمان استقرار السوق فيما يخص المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع على غرار اللحوم البيضاء و الحمراء. وبموجب هذه الاتفاقية سيتم وضع هياكل لتربية الدواجن والمواشي الموجودة لدى وحدات الإنتاج الفلاحي (المزارع النموذجية سابقا) التابعة لشركة تطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية, تحت تصرف الديوان الوطني لأغذية الأنعام (أوناب) والشركة الجزائرية للحوم الحمراء (ألفيار) لإنتاج اللحوم البيضاء والحمراء بهدف تكوين مخزون استراتيجي موجه لتموين السوق خلال شهر رمضان وعيد الأضحى المقبلين.

من جهة أخرى, يتكفل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بتغطية كافة المخاطر المتعلقة بالنشاطات المختلفة المعنية بهذه الاتفاقية عن طريق التأمين, إضافة إلى توفير المرافقة التقنية, والتقييم والمتابعة من طرف الخبراء والمختصين في هذا المجال.

"وقد تم تحديد هدف إنتاج ما لا يقل عن 10 آلاف طن من اللحوم البيضاء, و50 الف رأس غنم لتكوين مخزون الضبط وتزويد السوق بمنتوج وطني بأسعار مدروسة خلال الفترات التي تشهد ارتفاعا محسوسا في الطلب", حسب الشروح المقدمة بالمناسبة.

وبالإضافة إلى تثمين الهياكل القاعدية المتوفرة لدى وحدات الإنتاج الفلاحي, يلتزم الشركاء في إطار هذه الاتفاقية بتموين هذه الوحدات بالمدخلات الضرورية (الصيصان, الأعلاف...) واحترام المقاييس الخاصة ببنايات تربية الدواجن والمواشي و كذا المعايير الصحية وجودة المنتوج.

وفي كلمة القاها في مراسم التوقيع, أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن هذه الاتفاقية ستمكن من ضبط السوق واستقرار أسعار اللحوم, مشيرا أيضا إلى أن الهدف منها هو تثمين البنى التحتية للثروة الحيوانية, فضلا عن تشجيع انتاج اللحوم وتخزينها على الصعيد الوطني لضمان وفرة المنتجات بطريقة مستدامة.

و أضاف قائلا "لدينا سلسلة كاملة من البنى التحتية غير المستخدمة تتمثل في المزارع النموذجية السابقة, والتي يمكن الاستفادة منها إلى اقصى حد لزيادة الانتاج الوطني, مما يسمح لنا بإنشاء مخزونات معتبرة من اللحوم البيضاء والحمراء لتموين السوق خلال فترات الطلب المتزايد".